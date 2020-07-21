Аваков опроверг информацию о проблемах луцкого террориста с психическим здоровьем

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опровергает информацию о том, что человек, удерживающий заложников в автобусе в Луцке, имеет проблемы с психическим здоровьем.

Журналистов в Луцке он призвал "быть очень аккуратными в комментариях". По его словам, непроверенная информация "не помогает ситуации, а создает дополнительное напряжение".

"Вы распространили информацию о то, что он лечился в психиатрической больнице - это недостоверная информация", - сказал министр.

"У него есть в руках смартфон, он может видеть и слышать все ваши комментарии. Поэтому я не буду откровенен в ваших комментариях (ответах на вопросы - ИФ) также... Хочу, чтобы вы меня услышали и поняли о том, что мы можем говорить, что не можем говорить, что нужно говорить, что не нужно говорить. Я хочу, чтобы каждый из вас вел себя как взрослый ответственный человек", - сказал глава МВД, обращаясь к журналистам.

"Мы беседовали с родственниками, с супругой, с друзьями (человека, который удерживает заложников - ИФ), мы испробуем все методы, чтобы этот вопрос мирно разрешился... Работают специалисты... Мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем разрешить ситуацию так или иначе", - добавил Аваков.

В свою очередь первый замглавы СБУ Руслан Баранецкий отметил: "Идут переговоры, есть взаимопонимание... решится все нормально".

Как сообщалось, утром в центре Луцка мужчина, назвавшийся как "Максим Плохой" захватил рейсовый автобус пригородного сообщения с около 20 пассажирами, при себе он имеет взрывчатку и оружие. По информации полиции, пока что пострадавших нет. Сейчас введена полицейская операция "Заложник", а СБУ ввела план "Бумеранг". Автобус находится на Театральной площади. По словам злоумышленника, еще одно взрывное устройство находится в другом месте и может быть приведено в действие дистанционно.

Позже стало известно, что настоящее имя мужчины - Кривош Максим Степанович, он официально проживает в Дубно (Ровенская область), там находится его семья.

На Youtube-канале некого пользователя "Максима Плохого" появилось видео с вооруженным мужчиной, который предположительно захватил заложников в центре Луцка. Он поздравил всех "с днем антисистемы" и добавил "не обманывайте себя, празднуйте правду".

По словам собеседника агентства "Интерфакс-Украина", правоохранители пытаются выйти с ним на личный контакт, он периодически снимает трубку, но никаких конкретных требований не выдвигает, а говорит лишь общие фразы о борьбе с системой, анархии и тому подобном. Предварительно есть информация о том, что мужчина, взявший людей в заложники в Луцке, "периодически стреляет и бросил из автобуса гранату". Правоохранители отметили, что террорист ранее находился на психиатрическом лечении.

Луцкие интернет-СМИ сообщают, что террорист опубликовал свои требования в твиттере и требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили в ютюбе заявления о том, что именно они - террористы в законе.

Заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил, что в сети интернет авторством Максим Плохой размещена книга "Философия Преступника", описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь. Он также сообщил, что подозреваемым в захвате заложников является Кривош Максим родился 06.11.1975. Он Уроженец пос. Гай, Оренбургской области Российской Федерации. Ранее дважды судимый и отбывший наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично держит под контролем ситуацию с захватом заложников в рейсовом автобусе в центре Луцка и заверяет, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.

В Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены сведения по ч.2 ст.147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков вылетел в Луцк для координации действий правоохранителей.