В Луцке взрывотехники обезвредили одну гранату, которую бросил захвативший автобус террорист, центр города остается перекрытым

Взрывотехники обезвредили одну гранату, которую бросил захвативший автобус с людьми злоумышленник, центр города остается перекрытым для обеспечения безопасности граждан, сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.

"На месте происшествия находятся министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и первый заместитель главы СБУ - руководитель Антитеррористического центра при СБУ Руслан Баранецкий для координации действий всех привлеченных структурных подразделений правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция сейчас помогает сотрудникам Службы безопасности Украины во время проведения ими спецоперации по освобождению заложников, обеспечивая правопорядок на месте чрезвычайного происшествия.

"Кроме того, взрывотехники ГУНП в Волынской области обезвредили одну гранату, которую выбросил злоумышленник. Его личность установлена, это - 44-летний житель Ровенской области", - добавили в полиции.

Так, территория центра города Луцка остается перекрытой для обеспечения безопасности граждан. В связи с этим правоохранители обращаются к горожанам с просьбой не приближаться к месту происшествия и не нагнетать обстановку в соцсетях.

"Все задействованные силы скоординировано работают для скорейшего освобождения заложников", - подытожили правоохранители.

Вместе с тем, ряд местных СМИ сообщили о якобы обстреле террористом после приезда Авакова здания облуправления полиции, которое расположено на площади, где остановился автобус, однако источники агентства "Интерфакс-Украина" опровергают эту информацию.

"Повреждения в здании облполиции появились еще от первого выстрела (террориста – ИФ-У), который он утром сделал, еще до приезда (в Луцк – ИФ-У) Авакова", - рассказали агентству источники, знакомые с ситуацией.

В свою очередь пресс-служба Волынской областной государственной администрации проинформировала в Фейсбуке, что в Луцке проходит заседание координационной группы под руководством министра Авакова и заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко. Сейчас разрабатывается алгоритм действий по освобождению заложников.

Как сообщалось, утром в центре Луцка мужчина, назвавшийся как "Максим Плохой" захватил рейсовый автобус пригородного сообщения с около 20 пассажирами, при себе он имеет взрывчатку и оружие. По информации полиции, пока что пострадавших нет. Сейчас введена полицейская операция "Заложник", а СБУ ввела план "Бумеранг". Автобус находится на Театральной площади. По словам злоумышленника, еще одно взрывное устройство находится в другом месте и может быть приведено в действие дистанционно.

Позже стало известно, что настоящее имя мужчины - Кривош Максим Степанович, он официально проживает в Дубно (Ровенская область), там находится его семья.

На Youtube-канале некого пользователя "Максима Плохого" появилось видео с вооруженным мужчиной, который предположительно захватил заложников в центре Луцка. Он поздравил всех "с днем антисистемы" и добавил "не обманывайте себя, празднуйте правду".

По словам собеседника агентства "Интерфакс-Украина", правоохранители пытаются выйти с ним на личный контакт, он периодически снимает трубку, но никаких конкретных требований не выдвигает, а говорит лишь общие фразы о борьбе с системой, анархии и тому подобном. Предварительно есть информация о том, что мужчина, взявший людей в заложники в Луцке, "периодически стреляет и бросил из автобуса гранату". Правоохранители отметили, что террорист ранее находился на психиатрическом лечении.

Луцкие интернет-СМИ сообщают, что террорист опубликовал свои требования в твиттере и требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили в ютюбе заявления о том, что именно они - террористы в законе.

Заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил, что в сети интернет авторством Максим Плохой размещена книга "Философия Преступника", описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь. Он также сообщил, что подозреваемым в захвате заложников является Кривош Максим родился 06.11.1975. Он Уроженец пос. Гай, Оренбургской области Российской Федерации. Ранее дважды судимый и отбывший наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично держит под контролем ситуацию с захватом заложников в рейсовом автобусе в центре Луцка и заверяет, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.

В Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены сведения по ч.2 ст.147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков вылетел в Луцк для координации действий правоохранителей.