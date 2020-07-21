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15:29 21.07.2020

В санатории Бердянска у шестерых отдыхающих выявлен коронавирус

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В санатории Бердянска у шестерых отдыхающих выявлен коронавирус

 В Бердянске (Запорожская обл.) у шестерых отдыхающих санатория "Арктика" выявлен коронавирус, на курорте усилят противоэпидемические меры, сообщает Запорожская областная государственная администрация.

В ходе онлайн-заседания внеочередной региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Запорожской области директор областного лабораторного центра МОЗ Украины Роман Терехов сообщил о резком ухудшении эпидситуации в курортном Бердянске.

Так, в санатории "Арктика", расположенном в центре Бердянской косы, шестеро отдыхающих заболели COVID-19. Все отдыхающие и сотрудники санатория "Арктика" пройдут проверку на наличие коронавирусной инфекцией методом ПЦР. В соответствии с результатами исследований будет принято решение о введении карантина в санатории.

Также в период с 11 до 15 июля короновирусной инфекцией заболели девять местных медиков.

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Запорожской области поручила городскому голове Бердянска ввести дополнительные ограничительные меры и совместно с ГУ Нацполиции региона, подразделениями Национальной гвардии Украины усилить контроль за выполнением на территории Бердянска постановления Кабмина № 392 "Об установлении карантина".

Кроме того, обязали городские власти города-курорта разработать дополнительные ограничительные карантинные меры: усилить дезинфекцию в общественном транспорте и местах массового скопления людей; усилить инфекционный контроль в учреждениях охраны здоровья; провести проверку на COVID-19 медработников тех учреждений, где выявлены случаи заболевания коронавирусом; проверить медработников оздоровительных учреждений на коронавирус методом ИФА.

Полиция и Госпотребслужба усилят контроль по соблюдению карантинных мер в магазинах, заведениях общепита и на рынках Бердянска.

По ситуации на 21 июля в Бердянске COVID-19 инфицированы 48 человек.

По данным регионального лабораторного центра Министерства охраны здоровья Украины, 21 июля в Запорожской области зарегистрированы 682 случая заболевания COVID-19.

Теги: #бердянск #коронавирус
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