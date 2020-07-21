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14:11 21.07.2020

В Киеве на рынке "Минский" взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства

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В Киеве на рынке "Минский" взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства

Взрывотехники в Киеве обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский", сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Только что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский". Около 12:00 дня аноним сообщил по линии "102" о минировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26", - написал Кличко на странице в Фейсбуке.

Он добавил, что правоохранители и взрывотехники проверили информацию и обнаружили опасные предметы. Всех людей срочно эвакуировали, периметр вокруг киосков взяли под контроль правоохранители и спасатели.

"Взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками, обезвредили", - добавил он.

Теги: #киев #кличко #взрывчатка
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