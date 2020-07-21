Настоящее имя захватившего заложников в Луцке Максим Кривош

Настоящее имя мужчины, захватившего заложников в Луцке, находился в местах лишения свободы, Кривош Максим Степанович, сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

"Подозреваемым в захвате заложников является Кривош Максим Степанович 06.11. 1975. Уроженец посёлка Гай, Оренбургской области Российской Федерации. Ранее дважды судимый и отбывший наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений", - написал Геращенко в фейсбук во вторник.

В свою очередь, информационное агентство "Волынские Новости" со ссылкой на собственные источники сообщает, что Кривош официально прописан в Дубно (Ривненская область).

В правоохранительных органах агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили информацию о том, что мужчина действительно прописан в Дубно (административный центр Дубенского района Ривненской области – ИФ), у него там семья.

По данным агентства "Волынские Новости" Максим Плохой, как ранее назвался террорист - это псевдоним. Также из официальных источников стало известно, что он принудительно лечился в психиатрической больнице.

Мужчина отсидел несколько сроков в местах лишения свободы, именно там он и написал свою книгу "Философия преступника".

"Он часто бывал в Луцке, имеет много знакомых и даже после выхода из тюрьмы находился в поле зрения полиции. По словам людей, которые его опознали, мужчина производил впечатление адекватного человека, но странного. Он часто менял номера телефонов и мало говорил о себе конкретной информации", - пишет агентство.

По информации издания "Сила правды" тираж его книги - 400 экземпляров, 560 страниц, издательство неизвестно. Предположительно книга автобиографическая и содержит реальные факты из жизни Максима Плохого.

Как сообщает СМИ, в своей книге Максим Плохой пишет, что:

- Рос в семье интеллигентов, но в детстве насмотрелся боевиков и "решил стать крутым". Поэтому в 11 классе был задержан на рынке с ружьем, однако благодаря связям отца дело закрыли.

- Учился в духовной семинарии, но через несколько месяцев разочаровался в церкви.

- Был осужден на восемь лет лишения свободы за создание и управление бандой, наказание отбывал во Львовской области.

- После первого шестилетнего заключения вышел на свободу в 24 года.