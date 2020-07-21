Шмыгаль о захвате заложников в Луцке: Главное сейчас - сохранить их жизни

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что в ситуации с захватом заложников в рейсовом автобусе в центре Луцка это сохранение жизней людей, а также сообщил, что министр внутренних дел Арсен Аваков уже прибыл в Луцк.

"В связи с захватом заложников в Луцк срочно прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков. Будет докладывать о состоянии дел с места событий. Проводится полицейская операция "Заложник", Служба безопасности Украины ввела план "Бумеранг". Сейчас в городе работают лучшие специалисты. По предварительным данным, в автобусе находится примерно 20 человек. Главное сейчас - сохранить их жизни", - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале.