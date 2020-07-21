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13:05 21.07.2020

Захвативший заложников в Луцке заявляет о наличии в другом месте еще одного взрывного устройства

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Захвативший заложников в Луцке заявляет о наличии в другом месте еще одного взрывного устройства

Мужчина, захвативший рейсовый автобус пригородного сообщения с пассажирами, который сейчас находится на Театральной площади в Луцке, заявляет о наличии еще одного взрывного устройства в другом месте, которое он может подорвать дистанционно, сообщает Офис генпрокурора.

"Мужчина сообщил, что автобус заминирован, у него при себе автоматическое оружие и большое количество взрывчатки. Кроме того, по его словам, еще одно взрывное устройство в другом месте и может быть приведено в действие дистанционно", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что свои требования он выдвинул в социальных сетях.

"Из автобуса прозвучало несколько выстрелов, повреждены два окна. Сведений о пострадавших пока нет", - добавили в Офисе генпрокурора.

В Департаменте уголовного розыска Нацполиции Украины отметили, что после того, как злоумышленник осуществил выстрелы, он выбросил из автобуса гранату, "которая к счастью, не сдетонировала".

В свою очередь в Нацполиции Украины приводят слова начальника полиции Волынской области Юрия Крошко: "Сейчас проводятся оперативные мероприятия, прибыл спецназ, есть сотрудники полиции, которые способны выполнить задачи по обезвреживанию преступников".

Теги: #заложники #прокуратура #луцк
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