Взявший в заложники людей в автобусе в Луцке дважды судимый – МВД

Мужчина, взявший в заложники людей в автобусе в центре Луцка, имеет две судимости, рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в МВД Украины.

"Захвативший людей в заложники дважды судимый", - сказали в министерстве.

Как сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, захвативший в Луцке автобус является уроженцем России 1975 г. р. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за разбой.

"Уроженец РФ, 75-го года рождения, сейчас гражданин Украины, проживает в Луцке", - сказал Шкиряк в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, этот человек ранее привлекался к уголовной ответственности. "Был судим и отбывал наказание ... за групповой разбой", - уточнил Шкиряк.

Вместе с тем департамент уголовного розыска Нацполиции Украины в "Телеграмм-канале" информирует, что "террорист находился на психиатрическом лечении".

Помимо этого, как пишут украинские СМИ со ссылкой на жителей Луцка, указанный мужчина является переселенцем.