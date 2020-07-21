УДП обвиняет исполнительную службу в незаконном выведении денег со счетов пароходства

ЧАО "Украинское Дунайское пароходство (УДП) обвиняет ;Измаильский горрайонный отдел Государственной исполнительной службы Южного межрегионального управления Министерства юстиции в злоупотреблении своим служебным положением и незаконном списании предназначенных для выплаты зарплаты средств со счетов предприятия.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе предприятия, УДП обескуражено незаконными действиями представителей Государственной исполнительной службы.

"Мы уверены, что чиновники из исполнительной службы наложили арест на денежные средства и имущество предприятия путем злоупотребления своим служебным положением и с грубыми нарушениями установленных норм и процедур. Несомненно, мы будем обжаловать незаконные действия и требовать, чтобы все причастные понесли ответственность. Мы уже подали заявление о совершении уголовного преступления и ждем справедливого и профессионального расследования", - заявил и.о. заместителя председателя правления УДП Леонид Пащенко.

По мнению предприятия, действия чиновников исполнительной службы и невыполнение требований законодательства со стороны одного из обслуживающих банков ставят под угрозу своевременную выплату заработной платы и уплату налогов.

По данным УДП, 15 июля 2020 года пароходство получило запланированные средства за фрахт в иностранной валюте, которые, согласно установленной процедуре, предприятие сразу направило для конвертации в национальную валюту и выставило соответствующие платежные требования обслуживающему банку с целью направить средства на выплату заработной платы и уплату налогов.

"Как только произошло зачисление средств в национальной валюте, должностные лица Измаильского горрайонного отдела Государственной исполнительной службы Южного межрегионального управления Министерства юстиции наложили арест на средства УДП и односторонне, игнорируя обжалование со стороны УДП подобных действий, списали средства со счета, лишив таким образом предприятие возможности выплатить заработную плату и уплатить налоги", - отмечают в пароходстве.

По факту указанных действий со стороны представителей государственной исполнительной службы УДП немедленно обратилось в правоохранительные органы, возбуждено уголовное производство, ведется досудебное расследование.

Также УДП срочно обратилось в Министерство юстиции с просьбой защитить предприятие от противоправных действий местных государственных исполнителей.

УДП осуществляет речные грузоперевозки по Дунаю и морские грузоперевозки. располагает речным флотом численностью 75 самоходных судов и 245 ед. несамоходного флота. Компания также оперирует также флотом заграничных совместных предприятий, который насчитывает 125 единиц несамоходного флота. В состав морского флота УДП входят семь судов дедвейтом от 3300 до 4050 тонн. Это шесть сухогрузов и одно судно для наливных грузов. Также в состав флота УДП входят четыре пассажирских комфортабельных судна: теплоходы "Молдавия", "Украина", "Днипро" и "Волга". В его составе - Килийский судостроительно-судоремонтный завод (КССРЗ), специализирующийся на строительстве корпусов судов и судоремонте любой сложности.

В 2019 году флот УДП перевез 2,7 млн тонн грузов (в том числе около 300 тыс. тонн — морскими судами).