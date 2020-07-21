СБУ просит жителей Луцка для собственной безопасности оставаться дома или на рабочих местах

В Службе безопасности Украины призывают жителей Луцка оставаться дома или на рабочих местах в связи с ситуацией с захватом заложников в автобусе в центре города.

"Сегодня в Луцке физическим лицом захвачен автобус "Берестечко – Красиловка". СБУ совместно с другими правоохранительными органами делает все возможное для ликвидации угрозы и освобождения заложников. Просим жителей Луцка для собственной безопасности оставаться дома или на рабочих местах", - говорится в аккаунте СБ Украины в соцсети Твиттер.