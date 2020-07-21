События

12:33 21.07.2020

СБУ просит жителей Луцка для собственной безопасности оставаться дома или на рабочих местах

1 мин читать
СБУ просит жителей Луцка для собственной безопасности оставаться дома или на рабочих местах

В Службе безопасности Украины призывают жителей Луцка оставаться дома или на рабочих местах в связи с ситуацией с захватом заложников в автобусе в центре города.

"Сегодня в Луцке физическим лицом захвачен автобус "Берестечко – Красиловка". СБУ совместно с другими правоохранительными органами делает все возможное для ликвидации угрозы и освобождения заложников. Просим жителей Луцка для собственной безопасности оставаться дома или на рабочих местах", - говорится в аккаунте СБ Украины в соцсети Твиттер.

Теги: #заложники #сбу #луцк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:53 21.07.2020
В Луцк вылетел Аваков

В Луцк вылетел Аваков

11:43 21.07.2020
Зеленский: делается все, чтобы ситуация с захватом заложников в Луцке была урегулирована без жертв

Зеленский: делается все, чтобы ситуация с захватом заложников в Луцке была урегулирована без жертв

11:38 21.07.2020
Захвативший в Луцке автобус сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой"

Захвативший в Луцке автобус сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой"

10:38 21.07.2020
В Луцке мужчина со взрывчаткой захватил автобус с пассажирами, в области введен план "заложник"

В Луцке мужчина со взрывчаткой захватил автобус с пассажирами, в области введен план "заложник"

19:56 17.07.2020
Задержан один из организаторов "референдума" по созданию т.н."ЛНР" – СБУ

Задержан один из организаторов "референдума" по созданию т.н."ЛНР" – СБУ

13:53 17.07.2020
В Днепропетровской области СБУ задержала банду, которая похищала и пытала людей, изъят мощный арсенал оружия и боеприпасов

В Днепропетровской области СБУ задержала банду, которая похищала и пытала людей, изъят мощный арсенал оружия и боеприпасов

14:20 16.07.2020
СБУ предотвратила три теракта в 2020 году - Баканов

СБУ предотвратила три теракта в 2020 году - Баканов

18:05 15.07.2020
Члену Союза писателей РФ из Черкасс, размещавшему в Интернете антиукраинские материалы, выдвинуто подозрение - СБУ

Члену Союза писателей РФ из Черкасс, размещавшему в Интернете антиукраинские материалы, выдвинуто подозрение - СБУ

18:53 14.07.2020
СБУ задержала на получении $100 тыс. взятки ОПГ мошенников, среди которых вероятный автор скандальных "пленок Ермака"

СБУ задержала на получении $100 тыс. взятки ОПГ мошенников, среди которых вероятный автор скандальных "пленок Ермака"

16:33 14.07.2020
Суд Киева приговорил к 10 годам лишения свободы экс-министра так называемого "министерства здравоохранения Крыма"

Суд Киева приговорил к 10 годам лишения свободы экс-министра так называемого "министерства здравоохранения Крыма"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Возле Павлополя двое украинских военнослужащих получили ранения

Конгрессмены в США одобрили поправки к оборонному бюджету с новыми санкциями против "Северного потока 2"

Российские наемники передали Украине еще одно неидентифицированное тело

В Луцк вылетел Аваков

Зеленский: делается все, чтобы ситуация с захватом заложников в Луцке была урегулирована без жертв

ПОСЛЕДНЕЕ

Возле Павлополя двое украинских военнослужащих получили ранения

Конгрессмены в США одобрили поправки к оборонному бюджету с новыми санкциями против "Северного потока 2"

Российские наемники передали Украине еще одно неидентифицированное тело

Эпидситуация в семи областях превышает критерии для послабления карантина

В ВСУ за сутки выявили 6 новых случаев COVID-19, всего болеет 140 человек –

Посольства Украины в Нигерии и Великобритании занимаются освобождением 6 украинских моряков, захваченных пиратами у берегов Нигерии

Количество случаев заболевания COVID-19 в Киеве превысило 7 тыс. – Кличко

В условиях пандемии для украинцев уже открыты 39 стран - Кулеба

Иранская делегация готова на этой неделе прибыть в Украину для ведения переговоров о компенсациях

В Николаевском аэропорту установили первые дефибрилляторы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА