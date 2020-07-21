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12:16 21.07.2020

Конгрессмены в США одобрили поправки к оборонному бюджету с новыми санкциями против "Северного потока 2"

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Конгрессмены в США одобрили поправки к оборонному бюджету с новыми санкциями против "Северного потока 2"

В Палате представителей Конгресса США одобрили поправки к проекту оборонного бюджета, предусматривающие дополнительные санкции против компаний, работающих над завершением проекта "Северный поток 2".

"Россия стремится построить "Северный поток 2", чтобы получить контроль над нашими европейскими союзниками и над системой поставок им энергоресурсов. Я доволен тем, что мы одобрили поправку к оборонному бюджету, которая даст возможность санкционировать компании, участвующие в строительстве газопровода", - написал в своем твиттере конгрессмен-республиканец Стив Уомэк.

В базе данных палаты представителей есть запись о том, что поправка, предложенная конгрессменом-демократом Рубеном Гальего, действительно была одобрена. В то же время, ее текст не приводится.

Проект оборонного бюджета и предлагаемые палатой представителей поправки в дальнейшем будут рассмотрены и в сенате. Затем проект отправят на подпись президенту США Дональду Трампу.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что выступает против "Северного потока 2". В частности, он критиковал ФРГ за согласие на этот российский проект.

Кроме того, ранее в июле госсекретарь США Майк Помпео объявил о намерении Вашингтона ввести дополнительные санкции против этого проекта в рамках действующего в США закона CAATSA (Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Они коснутся "Северного потока 2" и части проекта "Турецкий поток".

Гальего - один из авторов подготовленного ранее летом законопроекта, предусматривающего усиление санкций против "Северного потока 2". Предложения по санкциям были созвучны тем, которые ранее были внесены на рассмотрение сената Тедом Крузом и еще несколькими конгрессменами.

Как сообщалось, сенатский законопроект предполагает, что все введенные ранее США санкции, касающиеся "Северного потока 2", будут распространяться как на работы по прокладке газопровода, так и на компании, страхующие суда-трубоукладчики. Также Круз предлагает распространить санкции на компании, которые обеспечивают "услуги либо помещения" для работ по модернизации судов, задействованных в строительстве газопровода. В качестве примеров приводятся работы по дооборудованию судов, установке сварочного оборудования, оборудования для водолазных работ.

Круз пояснял, что цель его законопроекта, - вводить "сокрушительные и немедленные американские санкции" против любого, кто каким-то образом задействован в реализации проекта газопровода.

Строительство газопровода "Северный поток 2" силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США. Как заявили ранее в "Газпроме", "проект "Северный поток 2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной".

Теги: #сша #северный_поток_2 #санкции
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