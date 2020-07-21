В Луцк вылетел Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков вылетел в Луцк для координации действий правоохранителей в связи с захватом заложников в рейсовом автобусе в центре города, сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

"В Луцк для координации действий срочно вылетел министр МВД Арсен Аваков", - написал Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.Позже отдел коммуникации полиции Волынской области на странице в Фейсбуке уточнил, что количество задолжников – около 20 человек.

Также в полиции Волынской области сообщили, что сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч.2 ст.147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.