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11:43 21.07.2020

Зеленский: делается все, чтобы ситуация с захватом заложников в Луцке была урегулирована без жертв

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Зеленский: делается все, чтобы ситуация с захватом заложников в Луцке была урегулирована без жертв

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что лично держит под контролем ситуацию с захватом заложников в рейсовом автобусе в центре Луцка и заверяет, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.

"Тревожные новости из Луцка. Утром, в 9:25, в местную полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Были слышны выстрелы, автобус поврежден. Сейчас введена полицейская операция "Заложник", а СБУ ввела план "Бумеранг". Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем", - говорится в персональном аккаунте Зеленского в соцсети Фейсбук.

Теги: #заложники #зеленский #луцк
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