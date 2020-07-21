Зеленский: делается все, чтобы ситуация с захватом заложников в Луцке была урегулирована без жертв

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что лично держит под контролем ситуацию с захватом заложников в рейсовом автобусе в центре Луцка и заверяет, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.

"Тревожные новости из Луцка. Утром, в 9:25, в местную полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Были слышны выстрелы, автобус поврежден. Сейчас введена полицейская операция "Заложник", а СБУ ввела план "Бумеранг". Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем", - говорится в персональном аккаунте Зеленского в соцсети Фейсбук.