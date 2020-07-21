Захвативший в Луцке автобус сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой"

Мужчина, который в Луцке во вторник утром со взрывчаткой и оружием захватил автобус с пассажирами, назвался "Максим Плохой", заявил заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"В Луцке захвачен автобус с заложниками. В нем находится около 20 человек. Преступник заявил о том, что он вооружён и автобус заминирован…. Лицо, захватившее заложников, позвонило в 9 25 в полицию представилось именем Максим Плохой", - сообщил Геращенко на странице в Фейсбуке во вторник.

В то же время три часа назад на Youtube-канале некого пользователя Максима Плохого появилось видео с вооруженным мужчиной, который предположительно захватил заложников в центре Луцка. Он поздравил всех "с днем антисистемы" и добавил "не обманывайте себя, празднуйте правду".

В правоохранительных органах агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили, что видео принадлежит захватившему автобус злоумышленнику.

По словам собеседника агентства, правоохранители пытаются выйти с ним на личный контакт, он периодически снимает трубку, но никаких конкретных требований не выдвигает, а говорит лишь общие фразы о борьбе с системой, анархии и тому подобном.

По словам источников из правоохранительных органов, предварительно есть информация о том, что мужчина, взявший людей в заложники в Луцке, "периодически стреляет и бросил из автобуса гранату".

Геращенко в свою очередь отметил, что в сети интернет авторством Максим Плохой размещена книга "Философия Преступника", описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь.

"Меня 15 лет исправляют, но я не исправился, а скорее наоборот - я ещё больше стал тем, кто я есть. Почему? Потому, что я справляюсь с самим собой и поэтому не исправляюсь другими. Потому, что я не продаю себя страхом. Меня можно убить, но это не исправит. Я - это всегда Я, ибо - Я Могу. Я Могу, потому что есть лишь одно, чего я не могу -не быть Преступником. Я Могу, потому что решаю всё сам и живу по-своему. Я Могу, потому что я Один. И я не боюсь. Преступник - это глубина и не может не быть им тот, у кого она есть. Лицо Бога - в зеркале …", - привел Геращенко на странице в Фейсбуке отрывок из книги мужчины.

Он также подчеркнул, что правоохранители делают все необходимое для того, чтобы ситуация завершилась освобождением заложников.

"Приоритетом есть диалог с лицом, захватившим заложников", - добавил он.

Также Луцкие интернет-СМИ также сообщают, что террорист опубликовал свои требования в твиттере и требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили в ютюбе заявления о том, что именно они - террористы в законе.

"Правда из уст 24-х спасет жизни сотен", - написал он.

Кроме того, он заявил, что еще одна взрывчатка скрыта в другом людном месте Луцка.

В размещенном на сайте скане заявлении террориста тот сообщил, что с ним много людей, автоматическое оружие, гранаты, две бомбы. Все взорвутся, если не будет выполнено его требование.