В ВСУ за сутки выявили 6 новых случаев COVID-19, всего болеет 140 человек –

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировано шесть новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, сейчас болеет 140 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 21 июля в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеет 140 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 524 человека, летальных случаев – 5", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 3 человека (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий, Броварская ЦРБ - 1 сотрудник ВСУ). Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

В то же время в Киевской городской больнице №4 находится сотрудник ВСУ в тяжелом состоянии.

Кроме того, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 3 человека (Киевская область - 1 военнослужащий и 2 сотрудника ВСУ). Состояние здоровья пациентов также удовлетворительное, у них наблюдается легкое течение заболевания.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 374 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 136 человек.

Как сообщалось, по состоянию на утро вторника, количество инфицированных коронавирусом в Украине превысило 60 тыс. человек, выявлено 673 новых случая COVID-19, 760 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 20 умерли.