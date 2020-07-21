События

11:12 21.07.2020

В ВСУ за сутки выявили 6 новых случаев COVID-19, всего болеет 140 человек –

2 мин читать
В ВСУ за сутки выявили 6 новых случаев COVID-19, всего болеет 140 человек –

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировано шесть новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, сейчас болеет 140 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 21 июля в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеет 140 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 524 человека, летальных случаев – 5", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 3 человека (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий, Броварская ЦРБ - 1 сотрудник ВСУ). Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

В то же время в Киевской городской больнице №4 находится сотрудник ВСУ в тяжелом состоянии.

Кроме того, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 3 человека (Киевская область - 1 военнослужащий и 2 сотрудника ВСУ). Состояние здоровья пациентов также удовлетворительное, у них наблюдается легкое течение заболевания.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 374 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 136 человек.

Как сообщалось, по состоянию на утро вторника, количество инфицированных коронавирусом в Украине превысило 60 тыс. человек, выявлено 673 новых случая COVID-19, 760 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 20 умерли.

Теги: #всу #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:39 21.07.2020
Возле Павлополя двое украинских военнослужащих получили ранения

Возле Павлополя двое украинских военнослужащих получили ранения

11:11 21.07.2020
Количество случаев заболевания COVID-19 в Киеве превысило 7 тыс. – Кличко

Количество случаев заболевания COVID-19 в Киеве превысило 7 тыс. – Кличко

09:33 21.07.2020
Количество больных COVID-19 снизилось в 11 областях Украины, еще в 1 не изменилось – СНБО

Количество больных COVID-19 снизилось в 11 областях Украины, еще в 1 не изменилось – СНБО

09:02 21.07.2020
Число жертв коронавируса в мире приблизилось к 610 тыс., число заражений превысило 14,7 млн

Число жертв коронавируса в мире приблизилось к 610 тыс., число заражений превысило 14,7 млн

09:01 21.07.2020
В Украине 673 человека заболели Covid-19 за минувшие сутки, 760 выздоровели, 20 новых жертв вируса

В Украине 673 человека заболели Covid-19 за минувшие сутки, 760 выздоровели, 20 новых жертв вируса

18:17 20.07.2020
Борис Джонсон поздравил британских разработчиков вакцины от коронавируса

Борис Джонсон поздравил британских разработчиков вакцины от коронавируса

15:51 20.07.2020
Замана вновь заявил, что обвинение его в госизмене незаконное, и убежден, что его не могут рассматривать некомпетентные или ангажированные люди

Замана вновь заявил, что обвинение его в госизмене незаконное, и убежден, что его не могут рассматривать некомпетентные или ангажированные люди

14:31 20.07.2020
На Донбассе у поселка Шумы во время выполнения боевого задания погиб украинский военнослужащий

На Донбассе у поселка Шумы во время выполнения боевого задания погиб украинский военнослужащий

14:15 20.07.2020
В экономике Украины наблюдается позитивный тренд, но говорить о серьезном росте преждевременно - Разумков

В экономике Украины наблюдается позитивный тренд, но говорить о серьезном росте преждевременно - Разумков

11:44 20.07.2020
Недостаточные меры борьбы с коронавирусом омрачают прогноз экономики США - глава ФРБ Бостона

Недостаточные меры борьбы с коронавирусом омрачают прогноз экономики США - глава ФРБ Бостона

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Возле Павлополя двое украинских военнослужащих получили ранения

СБУ просит жителей Луцка для собственной безопасности оставаться дома или на рабочих местах

Конгрессмены в США одобрили поправки к оборонному бюджету с новыми санкциями против "Северного потока 2"

Российские наемники передали Украине еще одно неидентифицированное тело

В Луцк вылетел Аваков

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ просит жителей Луцка для собственной безопасности оставаться дома или на рабочих местах

Конгрессмены в США одобрили поправки к оборонному бюджету с новыми санкциями против "Северного потока 2"

Российские наемники передали Украине еще одно неидентифицированное тело

В Луцк вылетел Аваков

Зеленский: делается все, чтобы ситуация с захватом заложников в Луцке была урегулирована без жертв

Захвативший в Луцке автобус сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой"

Эпидситуация в семи областях превышает критерии для послабления карантина

Посольства Украины в Нигерии и Великобритании занимаются освобождением 6 украинских моряков, захваченных пиратами у берегов Нигерии

В условиях пандемии для украинцев уже открыты 39 стран - Кулеба

В Луцке мужчина со взрывчаткой захватил автобус с пассажирами, в области введен план "заложник"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА