Количество случаев заболевания COVID-19 в Киеве превысило 7 тыс. – Кличко

Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось еще на 73 человека, заявил мэр города Виталий Кличко.

"Количество жителей Киева, в которых обнаружили коронавирус, увеличилоь еще на 73 человека. На сегодня в столице уже 7 34 подтвержденных случая заболевания COVID-19" - написал Кличко на своей странице в социальной сети Facebook во вторник.

Среди заболевших: 27 женщин в возрасте от 19 до 68 лет. И 5 девочек от 2 до 7 лет. 38 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. И трое мальчиков от 4 до 8 лет. Заболели в том числе и трое медиков.

В больницы столицы госпитализировали 3 пациентов.

Выздоровели за минувшие сутки 68 киевлян. Всего коронавирус преодолели 2 455 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Голосеевском, Дарницком и в Шевченковском районах - по 10 случаев в каждом. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами. Берегите себя!", - подчеркнул Кличко.