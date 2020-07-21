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10:30 21.07.2020

Иранская делегация готова на этой неделе прибыть в Украину для ведения переговоров о компенсациях

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Иранская делегация готова на этой неделе прибыть в Украину для ведения переговоров о компенсациях

Иранская делегация может прибыть в Украину на этой неделе для ведения переговоров о компенсации родственникам погибших в результате сбивания самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" близ Тегерана в январе, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Вчера мы получили информацию о том, что иранская делегация готова прибыть в Украину уже на этой неделе для ведения переговоров с нами по поводу компенсаций. Мы давно настаивали на таком визите. Мы готовы к этим переговорам и рассчитываем на то, что сегодня Иран уже официально подтвердит визит свих представителей, и на этой неделе в Киеве состоятся такие переговоры", - сказал он на онлайн-брифинге во вторник.

Министр подчеркнул, что для Украины и стран, граждане которых также погибли на этом рейсе, справедливость относительно жертв трагедии и их родственников и близких является фундаментальной целью.

"Все, что мы хотим, это справедливости во всех ее аспектах", - добавил он.

Кулеба также отметил, что Украина не принимает аргументы о человеческой ошибке, в результате которой был сбит самолет "МАУ", а хочет ставить вопрос вообще о функционировании системы управления воздушным пространством Ирана.

"Иран должен объяснить во всех деталях, что произошло. В современном мире просто взять и сбить самолет одному человеку не под силу, даже если этот человек чрезвычайно коварный, талантливый и полон злых умыслов. Мы должны ставить вопрос шире: не о человеческой ошибке, а вообще о функционировании системы управления воздушным пространством Ирана", - сказал глава МИД Украины.

По его словам, Украина хочет услышать ответ на вопрос: функционировала ли эта система на момент сбивания самолета, корректно ли она функционировала, не было ли вмешательств в ее деятельность, и какая истинная причина сбивания мирного украинского самолета над Ираном.

"Именно его, а не других самолетов, которые находились в иранском пространстве", - подчеркнул он.

Глава МИД также добавил, что от Ирана ожидают проведения качественного криминального расследования и привлечения к ответственности всех виновных. По его словам, Украина все еще настроена на сотрудничество с иранской стороной на основе принципа взаимности.

Кулеба также напомнил о требованиях Украины к Ирану.

"Первое. Иран должен признать свою международно-правовую ответственность за сбивание украинского самолета. Второе. Иран должен извиниться и предоставить заверение в том, что подобные события никогда не повторятся. Третье. Иран должен провести техническое расследование в соответствии с требованиями Чикагской конвенции. Четвертое. Иран должен провести непредвзятое и независимое криминальное расследование и притянуть всех виновных к ответственности. Я подчеркиваю, всех виновных. Пятое. Иран должен выплатить надлежащую компенсацию", - пояснил министр.

Теги: #мау #кулеба #компенсация #иран #мид
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