События

10:23 21.07.2020

В Николаевском аэропорту установили первые дефибрилляторы

1 мин читать
В Николаевском аэропорту установили первые дефибрилляторы

КП "Николаевский международный аэропорт" совместно с проектом RHYTHM установили в аэропорту первые украиноязычные автоматизированные с голосовым управлением дефибрилляторы, сообщил директор аэропорта Федор Барна на своей странице в Facebook в понедельник вечером.

"Наличие дефибрилляторов - это норма и стандарт безопасности во всем мире. Дефибрилляторы помогают сэкономить время до приезда скорой помощи и, самое главное, сохранить жизнь человека. 90% людей выживает, если дефибриллятор рядом в первые две минуты", - отметил он.

Барна рассказал, что каждый сотрудник аэропорта прошел мастер-класс и тренинг первой помощи, инструктаж по пользованию дефибриллятором.

Аэропорт "Николаев" начал работу в конце ноября 2018 года. 19 ноября состоялся первый тестовый пассажирский рейс по маршруту Николаев – Киев - Николаев.

Теги: #дефибриллятор #николаев #аэропорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:12 20.07.2020
В аэропорту "Одесса" с 21 июля откроется пункт ПЦР-тестирования на COVID-19

В аэропорту "Одесса" с 21 июля откроется пункт ПЦР-тестирования на COVID-19

20:33 16.07.2020
В Николаеве спасатели ликвидировали пожар в трюме корабля - ГСЧС

В Николаеве спасатели ликвидировали пожар в трюме корабля - ГСЧС

18:37 15.07.2020
Главы МИД Украины и Словакии обсудили возобновление работы аэропорта "Ужгород" и сроки подписания соответствующего соглашения

Главы МИД Украины и Словакии обсудили возобновление работы аэропорта "Ужгород" и сроки подписания соответствующего соглашения

18:23 15.07.2020
Инспектора ювенальной превенции подозревают в изнасиловании несовершеннолетней в Одессе - ГБР

Инспектора ювенальной превенции подозревают в изнасиловании несовершеннолетней в Одессе - ГБР

11:52 11.07.2020
В Николаеве с огнестрельным ранением в голову госпитализирован активист общественной организации

В Николаеве с огнестрельным ранением в голову госпитализирован активист общественной организации

09:58 03.07.2020
В Николаеве утром произошло саморазведение Ингульского моста из-за ремонтных работ - мэр

В Николаеве утром произошло саморазведение Ингульского моста из-за ремонтных работ - мэр

13:47 30.06.2020
Аэропорт "Киев" сократит 50% сотрудников для недопущения банкротства

Аэропорт "Киев" сократит 50% сотрудников для недопущения банкротства

15:54 26.06.2020
Зеленский ознакомился с реконструкцией аэропорта "Херсон", который будет претендовать на получение первой категории посадки самолетов по стандартам ИКАО

Зеленский ознакомился с реконструкцией аэропорта "Херсон", который будет претендовать на получение первой категории посадки самолетов по стандартам ИКАО

13:26 26.06.2020
Зеленский в Херсонской области ознакомится с реконструкцией аэропорта, поучаствует в подписании концессии порта и встретится с аграриями

Зеленский в Херсонской области ознакомится с реконструкцией аэропорта, поучаствует в подписании концессии порта и встретится с аграриями

16:32 19.06.2020
В аэропортах Кипра прибывающих будут тестировать на коронавирус

В аэропортах Кипра прибывающих будут тестировать на коронавирус

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество случаев заболевания COVID-19 в Киеве превысило 7 тыс. – Кличко

В Луцке мужчина со взрывчаткой захватил автобус с пассажирами, в области введен план "заложник"

Иранская делегация готова на этой неделе прибыть в Украину для ведения переговоров о компенсациях

Во Франции в понедельник состоялось считывание "черных ящиков" сбитого в Иране самолета МАУ – Кулеба

В Подольском районе Киева неизвестные ночью подорвали банкомат и украли деньги

ПОСЛЕДНЕЕ

Количество случаев заболевания COVID-19 в Киеве превысило 7 тыс. – Кличко

В условиях пандемии для украинцев уже открыты 39 стран - Кулеба

В Луцке мужчина со взрывчаткой захватил автобус с пассажирами, в области введен план "заложник"

Иранская делегация готова на этой неделе прибыть в Украину для ведения переговоров о компенсациях

Во Франции в понедельник состоялось считывание "черных ящиков" сбитого в Иране самолета МАУ – Кулеба

Глава "Укравтодора" ожидает оперативного расследования по делу о деятельности агентства в 2016-2019гг. и передачи материалов в суд

Органы местного самоуправления устанавливают доплаты медикам в школах – Степанов

В Подольском районе Киева неизвестные ночью подорвали банкомат и украли деньги

Количество больных COVID-19 снизилось в 11 областях Украины, еще в 1 не изменилось – СНБО

Число жертв коронавируса в мире приблизилось к 610 тыс., число заражений превысило 14,7 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА