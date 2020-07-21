В Николаевском аэропорту установили первые дефибрилляторы

КП "Николаевский международный аэропорт" совместно с проектом RHYTHM установили в аэропорту первые украиноязычные автоматизированные с голосовым управлением дефибрилляторы, сообщил директор аэропорта Федор Барна на своей странице в Facebook в понедельник вечером.

"Наличие дефибрилляторов - это норма и стандарт безопасности во всем мире. Дефибрилляторы помогают сэкономить время до приезда скорой помощи и, самое главное, сохранить жизнь человека. 90% людей выживает, если дефибриллятор рядом в первые две минуты", - отметил он.

Барна рассказал, что каждый сотрудник аэропорта прошел мастер-класс и тренинг первой помощи, инструктаж по пользованию дефибриллятором.

Аэропорт "Николаев" начал работу в конце ноября 2018 года. 19 ноября состоялся первый тестовый пассажирский рейс по маршруту Николаев – Киев - Николаев.