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10:22 21.07.2020

Во Франции в понедельник состоялось считывание "черных ящиков" сбитого в Иране самолета МАУ – Кулеба

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Во Франции в понедельник состоялось считывание "черных ящиков" сбитого в Иране самолета МАУ – Кулеба

В понедельник во Франции состоялось считывание "черных ящиков" самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Вчера состоялось считывание "черных ящиков". По моей информации, оно прошло успешно. Но я хочу подчеркнуть, что несмотря на все объяснения, которые мы слышим от иранской стороны, мы слишком долго ждали передачи "черных ящиков" для расшифровки", - сказал он на онлайн-брифинге во вторник.

Кулеба добавил, что сейчас "черные ящики" находятся в Лионе и были расшифрованы в присутствии двух украинских экспертов, а также представителей других стран.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Теги: #мау #черные_ящики #франция #кулеба #мид
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