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10:08 21.07.2020

Глава "Укравтодора" ожидает оперативного расследования по делу о деятельности агентства в 2016-2019гг. и передачи материалов в суд

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Глава "Укравтодора" ожидает оперативного расследования по делу о деятельности агентства в 2016-2019гг. и передачи материалов в суд

Глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Александр Кубраков надеется на оперативное выяснение всех деталей расследования о деятельности агентства в период с октября 2016 до октября 2019 года и передачу материалов в суд.

"Я от оценочных суждений воздержусь, как и все – должен знать полную картину, а кто виновен – определит суд", - написал он на своей странице в Facebook в понедельник вечером.

По его словам, в понедельник, в здании "Укравтодора" работала группа детективов из НАБУ.

"Со времени моей работы в должности председателя "Укравтодора" мы постоянно сотрудничаем со всеми правоохранительными органами. Почти каждую неделю на соответствующие запросы мы передаем информацию в НАБУ, ГБР, СБУ, Национальную полицию, Офис Генерального прокурора. Кроме этого, по результатам внутреннего аудита мы инициировали девять антикоррупционных дел, связанных с облавтодорами", - рассказал Кубраков.

Как сообщалось, НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши (ЦБА) и Окружной прокуратурой проводят санкционированные обыски в Киеве, Львове и на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства.

Ранее пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Жарин (Stanisław Żaryn) написал в Twitter о задержании ЦБА по обвинению в коррупции экс-главы "Укравтодора Новака. Кроме него, задержан бывший командир воинской части 2305 "ГРОМ" Дариуш Завадка (Dariusz Zawadka) и предприниматель из Гданьска.

Новак был назначен Кабинетом министров Украины и. о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 годах занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши. В сентябре 2019-го Кабмин Украины уволил Новака с должности.

Теги: #укравтодор #коррупция #новак
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