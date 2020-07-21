События

09:45 21.07.2020

В Подольском районе Киева неизвестные ночью подорвали банкомат и украли деньги

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В Подольском районе Киева неизвестные ночью подорвали банкомат и украли деньги

Столичные правоохранители разыскивают неизвестных, которые ночью в Подольском районе подорвали банкомат и забрали оттуда кассеты с наличными, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня около 1:30 в столичную полицию обратился местный житель, который сообщил, что трое неизвестных взорвали банкомат возле продуктового магазина на улице Выговского", - говорится в сообщении.

Так, полицейские осмотрели место преступления, опросили свидетелей. Предварительно установлено, что правонарушители с помощью газовоздушной смеси взорвали банкомат, оттуда забрали кассеты с деньгами и скрылись.

"В результате взрыва повреждена внутренняя и внешняя отделка фасада здания, сумма ущерба устанавливается", - добавили правоохранители.

Следственным отделом Подольского управления полиции начаты уголовные производства по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и по ч.5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Теги: #киев #банкомат #кража
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