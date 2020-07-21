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09:02 21.07.2020

Число жертв коронавируса в мире приблизилось к 610 тыс., число заражений превысило 14,7 млн

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Число жертв коронавируса в мире приблизилось к 610 тыс., число заражений превысило 14,7 млн

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом COVID-19 заболеваний в мире достигло по состоянию на 08:00 мск вторника 609 тыс. 887 человек, увеличившись за сутки на 4 тыс. 682, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Число летальных исходов, связанных с коронавирусом, за сутки в мире накануне составило 3067 человек.

Число заражений COVID-19 в мире, по данным университета, на утро вторника достигло 14 млн 701 тыс. 198, за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 243 тыс. 282 человек (у 169 тыс. 227 человек - днем ранее), излечились от коронавирусной инфекции 8,28 млн человек.

Более 1 млн заражений коронавирусом с начала пандемии зарегистрировано в США, Бразилии и Индии.

В Соединенных Штатах по состоянию на 08:00 мск во вторник суммарно выявлено 3 млн 830 тыс. 010 заражений (рост за сутки - 56 тыс. 804), скончались 140 тыс. 906 человек (+ 372 человека за сутки), излечились более 1,16 млн человек.

В Бразилии число выявленных заражений коронавирусом достигло 2 млн 118 тыс. 646 (рост за сутки - 20 тыс. 257), умерли 80 тыс. 120 человек (+ 632 человека за сутки), вылечены более 1,5 млн человек.

На третьем месте по числу заражений коронавирусом остается Индия, где за минувшие сутки число подтвержденных случаев COVID-19 выросло с 1 млн 118 тыс. 043 до 1 млн 155 тыс. 338, в этой стране скончались от коронавируса 28 тыс. 82 человека, выздоровели 724 тыс. человек.

По числу умерших на третьем месте стоит Великобритания, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 45 тыс. 397 человек, заразились 296 тыс. 944 человека.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 78,7. В США на 1 млн населения скончались 434 человека, в Бразилии - 377, в Индии - 20, в Великобритании - 667.

Теги: #коронавирус
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