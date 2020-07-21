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09:01 21.07.2020

В Украине 673 человека заболели Covid-19 за минувшие сутки, 760 выздоровели, 20 новых жертв вируса

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В Украине 673 человека заболели Covid-19 за минувшие сутки, 760 выздоровели, 20 новых жертв вируса

 Количество инфицированных коронавирусом в Украине превысило 60 тыс. человек, за минувшие сутки по состоянию на утро вторника выявлен 673 новый случай Covid-19, 760 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 20 умерли, сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее, 20 июля, сообщалось о 651 новом случае заболевания Covid-19; 19 июля было 731 новых инфицированных; 18 июля – 847; 17 июля - 809 новых случаев; 16 июля было 848 заболевших. 26 июня зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро вторника 60 166 человек, выздоровевших – 32 199, умерли с начала пандемии от Covid-19 1 518 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 26 449 человек, что на 107 меньше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (114) и в Киеве (73), выздоровления – в Ровенской (131), Львовской (104) и Закарпатской (96) областях.

Теги: #снбо #коронавирус
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