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08:35 21.07.2020

В 2020 создадут веб-ресурс с информацией о спектаклях театров Украины

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В 2020 создадут веб-ресурс с информацией о спектаклях театров Украины

В 2020 году создадут специализированный веб-ресурс, который будет объемно предоставлять пользователям информацию о театральном искусстве Украины, сообщили в пресс-службе Национального союза театральных деятелей Украины (НСТДУ).

"В Украине стартовал масштабный амбициозный проект по созданию первого в стране Digital Theatre Archiv. Проект предусматривает запуск удобного и доступного веб-ресурса будет обрабатывать и хранить информацию о спектаклях театров Украины. Цифровым театральным архивом смогут пользоваться как ученые и представители театральной общественности, так и обычные зрители", – сказано в сообщении на сайте союза.

Проект реализуется Национальным союзом театральных деятелей Украины при поддержке Украинского культурного фонда. Куратор проекта - украинский театровед, доктор искусствоведения, профессор Анна Веселовская.

В информации отмечается, что во многих странах процесс диджитализованого архивирования и фиксации театрального процесса существует уже давно. В Великобритании, Германии, США, Франции действуют электронные театральные архивы. Также госинституты, которые занимаются театрами в центральноевропейских странах (Институт театра имени Збигнева Рашевского в Польше, Венгерский театральный музей и институт, Театральные институты в Словакии, Чехии, Словении и другие) обеспечивают сохранность информации на специальных сайтах.

"Создание единой театральной базы данных станет важным и для полноценного понимания всех процессов, происходящих в театральной сфере, места и роли театра в общенациональном культурном контексте", – считают в НСТДУ.

"Этот год показал, что диджитализация является принципиально важным не только для сохранения жизнедеятельности культурных проектов, но и с позиции доступности культуры. Благодаря переходу в онлайн форматы увеличивается аудитория зрителей или слушателей, стираются границы и расстояния. И, конечно, важным является сохранение художественных произведений, в случае Digital Theatre Archiv - спектаклей, для того, чтобы на этой основе осуществлялись исследования, происходили копродукции, а главное - осуществлялись зрительские открытия невероятного мира театра", – отметила исполнительная директор УКФ Юлия Федив.

НСТДУ при поддержке УКФ уже реализовал ряд технических мероприятий по запуску полноценной национальной театральной базы данных. До конца 2020 года планируют собрать, обработать и разместить на специализированном веб-ресурсе информацию о постановках театров Украины за период 2015-2019 гг.

"Запустить сайт планируется уже в сентябре-октябре текущего года. Присоединиться к процессу организаторы приглашают все театральные коллективы Украины различной направленности и различных форм собственности", – говорится в сообщении.

Теги: #театр #диджитализация
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