События

08:22 21.07.2020

На следующих выборах почти треть россиян предпочла бы голосовать через Интернет – опрос

1 мин читать
На следующих выборах почти треть россиян предпочла бы голосовать через Интернет – опрос

Почти каждый третий россиянин, имеющий право голоса (30%), на следующих выборах проголосовал бы через Интернет в случае официального предложения выбрать способ волеизъявления, свидетельствуют данные опроса в рамках совместного исследования ВЦИОМ и Центра политической конъюнктуры.

Опрос показал, что наибольшее предпочтение такой способ голосования встретил бы у респондентов в возрасте 25-34 лет (46%).

Среди преимуществ электронного голосования, согласно исследованию, респонденты называют отсутствие необходимости выходить из дома, быстроту и удобство.

По данным опроса, 42% россиян хорошо знают, что у жителей Москвы и Нижнего Новгорода была возможность голосовать через Интернет на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, столько же респондентов слышали об этом, но без подробностей, ничего об этом не знали 16% участников опроса.

В то же время две трети россиян (65%) предпочли бы проголосовать бумажным бюллетенем. Среди респондентов в возрасте 60 лет и старше на традиционном способе голосования остановилось бы подавляющее большинство (82%).

Голосование по почте, согласно исследованию, выбрал бы 1% россиян.

Всероссийский инициативный опрос в рамках совместного исследования был проведен 9 июля среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Теги: #россия #опрос #интернет #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:01 21.07.2020
Сенаторы США представили резолюцию против возвращения России в G8

Сенаторы США представили резолюцию против возвращения России в G8

06:50 21.07.2020
Доказательств российского влияния на референдум по Brexit нет, но Москва пыталась повлиять на голосование о независимости Шотландии, считают британские депутаты

Доказательств российского влияния на референдум по Brexit нет, но Москва пыталась повлиять на голосование о независимости Шотландии, считают британские депутаты

17:01 20.07.2020
"Vodafone Украина" в I пол.-2020 опередил "Киевстар" и lifecell по скорости мобильного интернета – французская nPerf

"Vodafone Украина" в I пол.-2020 опередил "Киевстар" и lifecell по скорости мобильного интернета – французская nPerf

09:58 19.07.2020
В Сирии начались парламентские выборы

В Сирии начались парламентские выборы

14:33 17.07.2020
У "Голоса" две кандидатуры, которые могут баллотироваться в мэра Киева - Рудык

У "Голоса" две кандидатуры, которые могут баллотироваться в мэра Киева - Рудык

22:49 16.07.2020
Польская оппозиция потребовала признать победу Дуды на выборах президента недействительной

Польская оппозиция потребовала признать победу Дуды на выборах президента недействительной

20:55 16.07.2020
Участвовавшие в праймериз "Слуги народа" не будут самовыдвигаться

Участвовавшие в праймериз "Слуги народа" не будут самовыдвигаться

20:53 16.07.2020
Верещук нужно будет поработать, чтобы выйти во 2-й тур выборов мэра Киева и выиграть - Дубинский

Верещук нужно будет поработать, чтобы выйти во 2-й тур выборов мэра Киева и выиграть - Дубинский

19:19 16.07.2020
Американцы по вопросу COVID-19 больше доверяют инфекционисту Фаучи, чем Трампу

Американцы по вопросу COVID-19 больше доверяют инфекционисту Фаучи, чем Трампу

19:18 16.07.2020
Британия обвинила российских хакеров в попытке атак на организации, занимающиеся разработкой вакцин от COVID-19

Британия обвинила российских хакеров в попытке атак на организации, занимающиеся разработкой вакцин от COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество больных COVID-19 снизилось в 11 областях Украины, еще в 1 не изменилось – СНБО

В Украине 673 человека заболели Covid-19 за минувшие сутки, 760 выздоровели, 20 новых жертв вируса

Один украинский военный погиб, еще один ранен в результате 17 обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе

Зеленский назначил Пристайко послом Украины в Великобритании уволив Галибаренко

На Донбассе у поселка Шумы во время выполнения боевого задания погиб украинский военнослужащий

ПОСЛЕДНЕЕ

Количество больных COVID-19 снизилось в 11 областях Украины, еще в 1 не изменилось – СНБО

Число жертв коронавируса в мире приблизилось к 610 тыс., число заражений превысило 14,7 млн

В Украине 673 человека заболели Covid-19 за минувшие сутки, 760 выздоровели, 20 новых жертв вируса

В 2020 создадут веб-ресурс с информацией о спектаклях театров Украины

Возле Харькова поломался поезд Hyundai, пассажиров доставлял вспомогательный локомотив

При внедрении 5G необходимо нормирование предельно допустимых уровней электромагнитного излучения и тогда это не несет вреда здоровью – ответ Зеленского на петицию

Ракета SpaceX вывела на орбиту южнокорейский военный спутник

Один украинский военный погиб, еще один ранен в результате 17 обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе

Двое жителей Харьковщины подозреваются в "черных вырубках" на сумму более 1,5 млн грн

Трамп не исключает, что сотрудники федеральных сил правопорядка могут быть направлены на противодействие протестующим в крупных городах страны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА