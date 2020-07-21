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08:01 21.07.2020

Сенаторы США представили резолюцию против возвращения России в G8

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Сенаторы США представили резолюцию против возвращения России в G8

Сенаторы США внесли на рассмотрение резолюцию, направленную против включения России в состав Большой семерки (G7).

"Резолюция ясно дает понять, что Сенат Соединенных Штатов будет выступать против реадмиссии России, если она не прекратит свои злонамеренные действия против Украины, наших союзников и США", - говорится в заявлении сопредседателя сенатского комитета по Украине, демократа Дика Дурбина, опубликованном его пресс-службой.

Наряду с Дурбином, соавторами резолюции выступают еще 12 сенаторов.

Также Дурбин отметил, что вместо того, чтобы использовать все имеющиеся в распоряжении президента США Дональда Трампа "инструменты для борьбы с российскими угрозами нашим военным, нашим выборам и суверенитету демократических стран по всему миру, президент Трамп стремится нормализовать отношения России с США и вознаградить Кремль".

Ранее Трамп назвал формат G7 неэффективным и потому сообщил о намерении пригласить на саммит этой организации Россию, Индию, Южную Корею и Австралию. Трамп пояснил, что на таких саммитах "многое из того, что мы обсуждаем, имеет отношение к Путину" и "в таком случае было бы хорошо, чтобы и он присутствовал на обсуждении".

В ФРГ и Британии ранее заявили, что в качестве гостя РФ участвовать в саммите может. При этом они против возвращения России в G7 на постоянной основе. Против возвращения России также выступает Канада.

Теги: #сша #россия #сенаторы #резолюция
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