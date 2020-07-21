При внедрении 5G необходимо нормирование предельно допустимых уровней электромагнитного излучения и тогда это не несет вреда здоровью – ответ Зеленского на петицию

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что при внедрении технологии 5G необходимо нормирование предельно допустимых уровней электромагнитного излучения и тогда она не несет вреда здоровью человека.

В ответе на петицию от 7 апреля с призывом запретить внедрение технологии 5G в Украине из-за "крайне негативного ее влияния на здоровье" глава государства указал, что на базе проведенных Международной комиссией по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) исследований и рекомендаций Советом Европы были подготовлены рекомендации 1999/519/EC о предельно допустимом уровне электромагнитного излучения в диапазоне частот до 300 ГГц, в рамках которого применяются все известные радиотехнологии, включая 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, спутниковая и радиорелейная связь.

"На сегодня установлен предельно допустимый уровень электромагнитного излучения для радиотехнических объектов, работающих в диапазонах очень высоких, ультравысоких, сверхвысоких и очень высоких частот, а именно в диапазоне частот (волн) от 30 МГц до 300 ГГц. Европейский парламент подчеркивает, что при выполнении рекомендаций о допустимом уровне электромагнитного излучения для радиочастот 5G не несет вреда человеческому здоровью", - пояснил Зеленский.

ICNIRP также указывает, что при соблюдении установленного допустимого уровня электромагнитного излучения отсутствует вред здоровью человека от действия электромагнитных волн от 100 кГц до 300 ГГц независимо от радиотехнологии, которая используется. А именно отсутствует вред для: электрической активности мозга, нейроэндокринной системы, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, терморегуляции, иммунной системы, крови и отсутствует влияние на возможное развитие онкологических заболеваний.

"Всемирная организация здравоохранения отмечает, что после многих проведенных исследований не было выявлено вредного влияния на здоровье беспроводных радиотехнологий, в том числе от 2G, 3G, 4G и 5G. Выводы основываются на исследованиях, проведенных во всем радиочастотном спектре. Таким образом, главным с точки зрения здравоохранения при внедрении технологии 5G является нормирование предельно допустимых уровней электромагнитного излучения", - подчеркнул Зеленский.

Он также напомнил, что ВОЗ еще в 1996 году создала Международный проект электромагнитного излучения (Проект ЭМИ), в частности, для оценки научных доказательств возможных последствий электромагнитного излучения на здоровье в частотном диапазоне от 0 до 300 ГГц. Согласно информации, освещенной в рамках проекта ЭМИ, подчеркивается необходимость продвижения существующих международных стандартов по урегулированию уровней электромагнитного излучения.

Зеленский отметил, что большое количество научных знаний об электромагнитных полях свидетельствует о безосновательности утверждения о содействии мобильных технологий переносу болезней. Международные организации, занимающиеся проблемами здоровья человека, констатируют беспочвенность таких предположений и относительно 5G (информация Международной комиссии по защите от неионизирующих излучений, Всемирной организации здравоохранения).

"Отсутствуют какие-либо доказательства, подтверждающие содействие 5G в распространении COVID-19 или любой другой болезни или инфекции. На момент появления COVID-19 большинство стран не имели, и в настоящее время не имеют сетей 5G. Следовательно, они даже теоретически не могли способствовать распространению COVID-19. Необходимо отметить, что 5G является технологическим развитием предыдущих стандартов, в частности 4G, а тот в свою очередь 3G и 2G, которые на протяжении нескольких десятков лет доказали свою безопасность и с точки зрения влияния излучения, и с учетом распространения любой другой болезни или инфекции, в том числе COVID-19", - указал президент.

Он напомнил, что указом главы государства от 17 мая 2019 года "Об обеспечении условий для внедрения системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения" Кабинету министров Украины, при участии Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, других заинтересованных государственных органов, поручено разработать и утвердить план мероприятий на 2019-2020 годы по внедрению в Украине в 2020 году системы мобильной связи пятого поколения.

"На сегодня план мероприятий на 2019-2020 годы по внедрению в Украине в 2020 году системы мобильной связи пятого поколения не утвержден", - обратил внимание Зеленский.

Президент сообщил, что обратился к премьер-министру Украины и главе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, с предложением основательно проработать данную петицию, принять меры, направленные на комплексное решение поднятого вопроса, и информировать население Украины о влиянии мобильных технологий (4G, 5G) на здоровье людей.

Рл-бд