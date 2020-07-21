События

07:22 21.07.2020

Один украинский военный погиб, еще один ранен в результате 17 обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе

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Один украинский военный погиб, еще один ранен в результате 17 обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 17 раз открывали огонь по украинским позициям, в результате чего погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, еще один получил ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий, еще один военный - получил ранения", – говорится в утренней сводке штаба на странице в Фейсбуке во вторник.

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе нарушали режим прекращения огня используя артиллерийские системы калибра 122-мм, 120-ти и 82-х мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперское и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Мироновского противник применил артиллерийские системы калибра 122-мм и 120-ти мм минометы. Опорные пункты ООС вблизи Шумел российские наемники дважды обстреливали из гранатометов различных систем, стрелкового и снайперского оружия. У Орехово и Новотошковского зафиксирован огонь по украинским позициям из минометов 120-го и 82-го калибров. А рядом с Причепиловкой, Попасной и Луганским противник задействовал гранатометы и пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку Марьинки, Старогнатовки, Павлополя, Широкино, Каменки, Гнутово, Водяного и Опытного российские наемники применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По данным украинской разведки, за минувшие сутки уничтожено одного и ранено двух российских наемников.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации активности не проявляли. По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет", – сказано в сводке.

Теги: #оос #сводка
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