Доказательств российского влияния на референдум по Brexit нет, но Москва пыталась повлиять на голосование о независимости Шотландии, считают британские депутаты

Британские депутаты пришли к выводу, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о независимости Шотландии, но не на голосование по Brexit, сообщает The Daily Telegraph, которой удалось ознакомиться с докладом парламентского комитета по деятельности служб разведки и безопасности.

Как отмечает издание, в докладе делается вывод, что прямых доказательств российского влияния на референдум по Brexit в 2016 году нет.

Между тем, согласно выводам 50-страничного документа, Москва якобы пыталась повлиять на результаты референдума о независимости Шотландии 2014 года.

В докладе, выдержки из которого цитирует газета, отмечается, что существует "заслуживающий доверия комментарий из открытых источников, что Россия предприняла попытку повлиять на кампанию за независимость Шотландии".

Предполагаемая попытка названа в документе "первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы".

The Daily Telegraph подчеркивает, что в докладе будет обращено внимание на продолжающуюся кампанию Николы Стерджен за независимость Шотландии.

В документе также отмечается, что ее предшественник Алекс Салмонд, возглавлявший Шотландскую национальную партию на референдуме 2014 года, три года спустя запустил собственное еженедельное телевизионное шоу на государственном канале RT (Russia Today).

Между тем, на референдуме Шотландия проголосовала 55% голосов за то, чтобы остаться частью королевства.

Кроме того, осведомленные источники издания заявили, что в докладе будут критиковаться британские политики, юристы и финансисты, которые якобы способствовали притоку российских денег в Великобританию, и особенно в Лондон, в течение последнего десятилетия.

Отмечается, что в докладе будет рекомендация ужесточить контроль за обращением с российскими деньгами, поступающими в Великобританию.

"В докладе также будет содержаться призыв к властям "следить за деньгами". (...) Лондон был убежищем для сомнительных российских денег, и многие люди в Великобритании помогли этому случиться", - заявил осведомленный источник издания.

По его словам, в документе также будет присутствовать критика в адрес последних британских правительств за то, что они были слишком снисходительны к Москве.

Как сообщает издание, среди авторов доклада бывший сотрудник британской службы внешней разведки Ми-6 Кристофер Стил. Он известен как автор досье на президента США Дональда Трампа, в котором утверждалось, что Кремль поддерживал президентскую избирательную кампанию Трампа в 2016 году.

Публикация доклада, подготовленного еще в марте прошлого года, запланирована на вторник, представит его глава парламентского комитета по деятельности служб разведки и безопасности Джулиан Льюис.