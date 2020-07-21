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04:24 21.07.2020

Трамп не исключает, что сотрудники федеральных сил правопорядка могут быть направлены на противодействие протестующим в крупных городах страны

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Трамп не исключает, что сотрудники федеральных сил правопорядка могут быть направлены на противодействие протестующим в крупных городах страны

Президент США Дональд Трамп не исключил, что может дать распоряжение о направлении сотрудников федеральных сил правопорядка в крупные города сраны, в частности, в Чикаго, Нью-Йорк, Филадельфию и некоторые другие для усмирения протестующих, пишет в понедельник американское издание The Hill.

Отвечая на вопрос о сообщениях относительно того, что администрация направляет 175 федералов в эти города на помощь местным силам правопорядка, Трамп сказал: "Все зависит от того, как определять слово "войска". Я имею в виду, мы направляем правоохранителей".

"Мы не можем позволить Нью-Йорку и Чикаго, Филадельфии и Детройту, Балтимору, Окленду превратиться в кошмар. Мы не можем позволить, чтобы такое произошло в нашей стране", - добавил он.

Ожидается, что администрация направит на этой неделе в Чикаго 150 федералов. Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани в эфире телеканала Fox News сообщила о том, что министерства юстиции и внутренней безопасности США разрабатывают специальные планы действий по размещению в ряде регионов страны федеральных сил.

The Hill напоминает, что Трамп на протяжении нескольких недель выступал с предупреждениями о возможности привлечения федеральных сил для противодействия протестующим против полицейской жестокости и расового неравноправия, которые вышли на улицы многих городов страны после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался в конце мая вследствие чрезмерного силового воздействия со стороны полицейского во время задержания.

Теги: #сша #трамп #федералы #протесты
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