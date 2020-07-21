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03:38 21.07.2020

Днепропетровская область и Азербайджан будут развивать сотрудничество в экономической и культурно-образовательной сферах

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Днепропетровская область и Азербайджан будут развивать сотрудничество в экономической и культурно-образовательной сферах

Глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко и Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджанской Республики в Украине Эльмира Ахундова обсудили совместные инвестиционные проекты, культурно-образовательные программы и обмен опытом в строительстве автомагистралей и е-управлении, сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

"Заинтересованы развивать экономические и культурно-образовательные связи с другими государствами, в том числе Азербайджаном. С этой целью планируем открыть Офис евроинтеграции. Это будет центр взаимообмена культурными традициями и "магнит" для привлечения иностранных инвестиций. А еще там можно будет поучиться друг у друга успешной реализации проектов в различных отраслях", – говорится в сообщении на сайте ОГА в понедельник.

Ахундова подчеркнула заинтересованность Азербайджанской Республики в закупках украинской промышленной продукции, в частности, стали и сельскохозяйственной техники.

"Готовы поделиться с украинскими партнерами наработанным положительным опытом в различных областях. Например, развитии дорожной инфраструктуры, воплощении экологических программ. А еще - реализации полезных для населения проектов, благодаря которым люди могут удобно и быстро оформить любые документы и виды социальной помощи", - сказала посол Азербайджана.

Участники встречи обсудили и перспективы привлечения азербайджанских инвестиций в экономику региона.

Теги: #сотрудничетство #днепропетровская #азербайджан
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