Антиправительственные протесты проходят в Софии и других городах Болгарии

Тысячи людей требуют отставки болгарского правительства у здания Народного собрания (парламента) страны в Софии, сообщает в понедельник Болгарское национальное радио.

Протестующие недовольны экономической политикой кабинета, в частности, мерами контроля за бизнесом.

К акции протеста присоединились и люди, требующие внесения изменений в закон об азартных играх.

В районе усилено присутствие сил правопорядка.

Затруднено движение автотранспорта.

Менее многочисленные антиправительственные акции протеста проходят в понедельник и в других городах Болгарии - Благоевграде, где собравшиеся требуют также отставки главного прокурора, Бургасе, Варне, Велико Тырново, Добриче, Пазарджике, Смоляне, Старой Загоре и Ямболе.