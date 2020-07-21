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02:50 21.07.2020

Антиправительственные протесты проходят в Софии и других городах Болгарии

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Антиправительственные протесты проходят в Софии и других городах Болгарии

Тысячи людей требуют отставки болгарского правительства у здания Народного собрания (парламента) страны в Софии, сообщает в понедельник Болгарское национальное радио.

Протестующие недовольны экономической политикой кабинета, в частности, мерами контроля за бизнесом.

К акции протеста присоединились и люди, требующие внесения изменений в закон об азартных играх.

В районе усилено присутствие сил правопорядка.

Затруднено движение автотранспорта.

Менее многочисленные антиправительственные акции протеста проходят в понедельник и в других городах Болгарии - Благоевграде, где собравшиеся требуют также отставки главного прокурора, Бургасе, Варне, Велико Тырново, Добриче, Пазарджике, Смоляне, Старой Загоре и Ямболе.

Теги: #правительство #болгария #протесты
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