В Винницкой области разоблачены должностные лица госпредприятия на незаконной порубке государственного леса почти на 1,5 млн грн

Служба безопасности Украины разоблачила директора одного из лесоохотничьих хозяйств в Винницкой области и двух его подчиненных, причастных к масштабной незаконной порубки государственной древесины, что привело к убытку государству почти на 1,5 млн грн.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, по предварительным данным следствия, фигуранты наладили механизм противоправной вырубки деревьев ценных пород на территории лесхоза. Для проведения сделок они вносили в отчетную документацию недостоверные сведения об объеме срубленного лесосырья. Неучтенную древесину должностные лица реализовывали представителям аффилированных коммерческих структур.

По предварительным выводам экспертов, ориентировочная сумма нанесенного государству ущерба составляет почти 1,5 млн грн.

Во время обысков на территории госпредприятия и подчиненных ему лесничествах правоохранители обнаружили документацию и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.

Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении.

В рамках уголовного производства по ст.201-1 (перемещение через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля пиломатериалов ценных и редких пород деревьев и других лесоматериалов, запрещенных к вывозу) и ст.246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) УК Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех виновных лиц.

В ведомстве также подчеркнули, что всего с начала года по материалам СБУ сообщено о подозрении 5 фигурантам, причастным к хищению государственных лесных ресурсов на территории Винницкой области на общую сумму более 4 млн грн.