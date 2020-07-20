Численность населения Украины с начала 2020 года сократилась на 116 тыс. чел. - Госстат

В период с января по май 2020 года численность населения Украины уменьшилась на 116,7 тыс. человек, сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

Согласно данным на сайте Госстата, население в Украине, по оценке на 1 июня 2020 года, составило 41 млн 785 тыс. человек.

"В течение января-мая 2020 года численность населения уменьшилась на 116,7 тыс. человек. Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 48 живорожденных", - отмечается в сообщении.

Так, в 2019 году численность населения по состоянию на 1 июля составляла 42 млн 30 тыс. 832 человека.