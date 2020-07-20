События

20:20 20.07.2020

Денисова: около 7 тыс. украинцев отбывают наказание за границей, в том числе 2 тыс. - в РФ

1 мин читать
Денисова: около 7 тыс. украинцев отбывают наказание за границей, в том числе 2 тыс. - в РФ

Около 7 тыс. граждан Украины отбывают наказание за границей, в том числе 2 тыс. человек - в Российской Федерации, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Имела честь выступить на 20-й конференции Альянса по противодействию торговле людьми ОБСЕ. Во время выступления отметила, что около 7 тыс. граждан Украины отбывают наказание за рубежом, в том числе 2 тыс. - в РФ. Среди них есть граждане - жертвы торговли людьми, которые были привлечены к перевозке и распространению наркотических средств на территории иностранных государств", - написала Денисова на странице в Фейсбуке в понедельник вечером.

Она отметила, что всего последние четыре года органами Национальной полиции Украины расследовалось 222 уголовных дела по указанным фактам.

Теги: #осужденные #украинцы #денисова
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:25 18.07.2020
Нападение пиратов у берегов Нигерии: среди захваченных в плен моряков 6 украинцев

Нападение пиратов у берегов Нигерии: среди захваченных в плен моряков 6 украинцев

16:17 18.07.2020
У берегов Нигерии пираты захватили в плен 4 украинцев - МИД

У берегов Нигерии пираты захватили в плен 4 украинцев - МИД

01:49 16.07.2020
Болгария разрешила украинцам въезд без обсервации и тестов на COVID-19

Болгария разрешила украинцам въезд без обсервации и тестов на COVID-19

16:26 15.07.2020
События в стране положительно оценивают 21,5% украинцев, 60,5% считают, что события развиваются в неправильном направлении

События в стране положительно оценивают 21,5% украинцев, 60,5% считают, что события развиваются в неправильном направлении

15:46 15.07.2020
Украинцам после возвращения из Египта и Албании уже не нужно проходить двухнедельную обсервацию

Украинцам после возвращения из Египта и Албании уже не нужно проходить двухнедельную обсервацию

18:31 13.07.2020
Рассмотрение апелляции по делу нацгвардейца Маркива откладывается из-за карантинных мер в Италии - Денисова

Рассмотрение апелляции по делу нацгвардейца Маркива откладывается из-за карантинных мер в Италии - Денисова

11:07 11.07.2020
Украинцы смогут посетить Хорватию с тестом на Covid-19 или после 2-недельной самоизоляции

Украинцы смогут посетить Хорватию с тестом на Covid-19 или после 2-недельной самоизоляции

13:35 07.07.2020
Почти четверть украинцев летом планирует отдыхать за рубежом

Почти четверть украинцев летом планирует отдыхать за рубежом

10:50 07.07.2020
Двумя рейсами Ryanair во вторник 12 украинцев, которых не впустили в Грецию, вернутся на родину, еще 4 - рейсами WizzAir

Двумя рейсами Ryanair во вторник 12 украинцев, которых не впустили в Грецию, вернутся на родину, еще 4 - рейсами WizzAir

15:12 03.07.2020
С начала года 11 мирных жителей погибли на Донбассе - Денисова

С начала года 11 мирных жителей погибли на Донбассе - Денисова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе у поселка Шумы во время выполнения боевого задания погиб украинский военнослужащий

В Киеве и Львове проходят обыски в рамках расследования преступной организации в сфере дорожного хозяйства с участием Новака – НАБУ

Экс-главу "Укравтодора" Новака задержали в Польше по обвинению в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег

В Украине 651 человек заболел Covid-19 за минувшие сутки, 560 выздоровели, 13 новых жертв вируса

Российские наемники 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи по состоянию на 17.00, потерь нет

ПОСЛЕДНЕЕ

Парламент Египта проголосовал за наделение президента страны правом отправить войска в Ливию

Глава Евросовета подготовит новое предложение европейским лидерам по антикризисным мерам

Численность населения Украины с начала 2020 года сократилась на 116 тыс. чел. - Госстат

Пираты, захватившие моряков в Гвинейском заливе, пока не выдвигали требований

В Затоке на базе отдыха загорелось кафе, один человек получил телесные повреждения

Зеленский посмертно наградил орденом "За заслуги" II степени епископа Русинской греко-католической церкви Шашика

Президент Швейцарии прибыла в Украину с трехдневным визитом

В Киеве в кафе под столом взорвался неизвестный предмет, никто не пострадал - полиция

Борис Джонсон поздравил британских разработчиков вакцины от коронавируса

Новак регистрировал в Польше на имена доверенных лиц предприятия и пополнял их статутный капитал средствами участников тендеров "Укравтодора" – глава САП

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА