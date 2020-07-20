Денисова: около 7 тыс. украинцев отбывают наказание за границей, в том числе 2 тыс. - в РФ

Около 7 тыс. граждан Украины отбывают наказание за границей, в том числе 2 тыс. человек - в Российской Федерации, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Имела честь выступить на 20-й конференции Альянса по противодействию торговле людьми ОБСЕ. Во время выступления отметила, что около 7 тыс. граждан Украины отбывают наказание за рубежом, в том числе 2 тыс. - в РФ. Среди них есть граждане - жертвы торговли людьми, которые были привлечены к перевозке и распространению наркотических средств на территории иностранных государств", - написала Денисова на странице в Фейсбуке в понедельник вечером.

Она отметила, что всего последние четыре года органами Национальной полиции Украины расследовалось 222 уголовных дела по указанным фактам.