В Затоке на базе отдыха загорелось кафе, один человек получил телесные повреждения

Правоохранители начали расследование по факту возникновения масштабного пожара на территории одной из баз отдыха в поселке Затока (Одесская область), в результате чего пострадал 26-летний мужчина, сообщает Белгород-Днестровский отдел полиции в Одесской области.

"На линию "102" поступило телефонное сообщение о том, что в поселке Затока на территории одной из баз отдыха пылает кафе. (…) Предварительно установлено, что пожар начался с кухни кафе, в котором позже взорвался газовый баллон. Огонь полностью уничтожил кафе и админздание этой базы отдыха, а затем перекинулся на деревянные дома соседней базы, где дотла сгорели аптека и два двухэтажных дома", - говорится в сообщении.

Так, в результате происшествия, произошедшего сегодня ночью, телесные повреждения получил 26-летний мужчина, который до приезда спасателей помогал тушить огонь.

"Пострадавшему на месте оказали помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - отметили в полиции.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч.1 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Для установления причины пожара назначен ряд экспертиз.