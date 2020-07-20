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19:05 20.07.2020

Президент Швейцарии прибыла в Украину с трехдневным визитом

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Президент Швейцарии прибыла в Украину с трехдневным визитом

Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Зоммаруга прилетела в Украину с трехдневным государственным визитом по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

"Впервые в истории украинско-швейцарских отношений в Украину с трехдневным государственным визитом прибыла президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Cоммаруга. Как для Украины, так и для Швейцарии, это первый официальный визит высокого уровня после завершения беспрецедентных ограничительных мер в связи с коронавирусом", - сообщает посольство Украины в Швейцарии на странице в Фейсбуке в понедельник вечером.

Отмечается, что цель двусторонних переговоров - содействие дальнейшему развитию контактов между лидерами Украины и Швейцарии и углублению политического диалога на всех уровнях. Также в ходе визита президент Швейцарии посетит Донбасс, где Швейцария оказывает непрерывную гуманитарную помощь.

"Пребывание в Киеве Симонетты Соммаруги сегодня начнется с культурной программы, во время которой речь пойдет о современном искусстве и прекрасной музыке, которую так любит госпожа президент", - добавили в посольстве.

В свою очередь первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова опубликовала в Фейсбуке фото с прибытия Соммаруги в аэропорт Киева.

Джапарова отметила, что тема Крыма и последствий временной оккупации также будет предусмотрена мероприятиями программы визита президента Швейцарии.

"Швейцария поддерживает большое количество гуманитарных проектов, направленных на поддержку граждан Украины. Швейцария инвестировала в экономику Украины $1,715 млрд (по состоянию на январь 2020г.) Страна входит в 5-ку ведущих стран-инвесторов в экономику Украины, опережая Францию, Италию или Австрию. Наибольший объем швейцарских инвестиций в Украину поступил в промышленности (около 60%)", - отметила замминистра.

Как сообщалось, ранее Офис президента Украины анонсировал визит президентп Швейцарской Конфедерации Симонетты Зоммаруги 20-23 июля.

Программой визита предусмотрены переговоры глав государств в формате с глазу на глаз и в составе делегаций. Планируется обсуждение широкого спектра вопросов двусторонних украинско-швейцарских отношений, а также взаимодействия сторон на международной арене.

Зеленский и Зоммаруга совершат совместную рабочую поездку на Донбасс для ознакомления с ситуацией с безопасностью и социально-экономической ситуацией в регионе, а также состоянием реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи.

Теги: #президент #швейцария #визит
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