События

18:45 20.07.2020

В Киеве в кафе под столом взорвался неизвестный предмет, никто не пострадал - полиция

1 мин читать
В Киеве в кафе под столом взорвался неизвестный предмет, никто не пострадал - полиция

Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва неизвестного предмета в столичном кафе на улице Беломорской, в результате происшествия никто не пострадал, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня в 15:40 на спецлинию "102" поступила информация о том, что в кафе на улице Беломорской произошел взрыв. По адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, работники взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб", - говорится в сообщении.

Так, на месте происшествия правоохранители предварительно установили, что взрыв произошел под столом, где находилась сумка. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Собранные сведения зарегистрированы в журнале Единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Теги: #киев #взрыв #полиция #кафе
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:50 20.07.2020
В Затоке на базе отдыха загорелось кафе, один человек получил телесные повреждения

В Затоке на базе отдыха загорелось кафе, один человек получил телесные повреждения

12:37 20.07.2020
Кличко анонсировал открытие 6 детских санаториев в столице

Кличко анонсировал открытие 6 детских санаториев в столице

10:44 20.07.2020
В Киеве и Львове проходят обыски в рамках расследования преступной организации в сфере дорожного хозяйства с участием Новака – НАБУ

В Киеве и Львове проходят обыски в рамках расследования преступной организации в сфере дорожного хозяйства с участием Новака – НАБУ

10:25 20.07.2020
В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили 77 человек, 20 выздоровели - Кличко

В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили 77 человек, 20 выздоровели - Кличко

10:07 20.07.2020
В Киеве на месте гибели Павла Шеремета установили памятный знак

В Киеве на месте гибели Павла Шеремета установили памятный знак

06:54 20.07.2020
В одном из клубов Харькова произошла стрельба, двое мужчин получили огнестрельные ранения грудной клетки - полиция

В одном из клубов Харькова произошла стрельба, двое мужчин получили огнестрельные ранения грудной клетки - полиция

12:53 19.07.2020
Из 87 заболевших за сутки Covid-19 киевлян пятеро являются медиками - мэр

Из 87 заболевших за сутки Covid-19 киевлян пятеро являются медиками - мэр

12:21 19.07.2020
В Киеве на следующей неделе могут ограничивать дорожное движение на некоторых улицах в связи с визитом президента Швейцарии - УГО

В Киеве на следующей неделе могут ограничивать дорожное движение на некоторых улицах в связи с визитом президента Швейцарии - УГО

03:52 19.07.2020
В Киеве начали асфальтировать Шулявский мост

В Киеве начали асфальтировать Шулявский мост

18:29 18.07.2020
Задержан злоумышленник, который ранил таксиста на Подоле в Киеве

Задержан злоумышленник, который ранил таксиста на Подоле в Киеве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе у поселка Шумы во время выполнения боевого задания погиб украинский военнослужащий

В Киеве и Львове проходят обыски в рамках расследования преступной организации в сфере дорожного хозяйства с участием Новака – НАБУ

Экс-главу "Укравтодора" Новака задержали в Польше по обвинению в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег

В Украине 651 человек заболел Covid-19 за минувшие сутки, 560 выздоровели, 13 новых жертв вируса

Российские наемники 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи по состоянию на 17.00, потерь нет

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский посмертно наградил орденом "За заслуги" II степени епископа Русинской греко-католической церкви Шашика

Президент Швейцарии прибыла в Украину с трехдневным визитом

Борис Джонсон поздравил британских разработчиков вакцины от коронавируса

Новак регистрировал в Польше на имена доверенных лиц предприятия и пополнял их статутный капитал средствами участников тендеров "Укравтодора" – глава САП

Материалы досудебного расследования по установлению исполнителей в деле Шеремета готовы к рассмотрению в суде - МВД

Погибший, которого российские наемники вернули 17 июля, оказался военным медиком из Эстонии – экспертиза

Подозреваемая по «делу Шеремета» Дугарь не имеет неопровержимого алиби - МВД

У Дугарь нет неопровержимого алиби, заявляют в МВД

У Новака двойное гражданство, подозрение предъявлялось польской стороной, об экстрадиции речь может и не идти – руководители антикоррупционных органов

На Донбассе у поселка Шумы во время выполнения боевого задания погиб украинский военнослужащий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА