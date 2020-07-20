В Киеве в кафе под столом взорвался неизвестный предмет, никто не пострадал - полиция

Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва неизвестного предмета в столичном кафе на улице Беломорской, в результате происшествия никто не пострадал, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня в 15:40 на спецлинию "102" поступила информация о том, что в кафе на улице Беломорской произошел взрыв. По адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, работники взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб", - говорится в сообщении.

Так, на месте происшествия правоохранители предварительно установили, что взрыв произошел под столом, где находилась сумка. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Собранные сведения зарегистрированы в журнале Единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.