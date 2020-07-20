Борис Джонсон поздравил британских разработчиков вакцины от коронавируса

Вакцина против коронавируса, разрабатываемая Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, по предварительным данным, способствовала выработке иммунного ответа на вирус у испытуемых.

Согласно публикации и журнале Lancet, испытания проходили в апреле - мае с участием 1077 здоровых взрослых в возрасте от 18 до 55 лет, в результате чего были получены положительные результаты.

В то же время в научной публикации уточняется, что теперь испытания вакцины следует проводить с участием тех, кто находятся в группе риска по коронавирусу - сотрудников сферы здравоохранения и пожилых лиц с сопутствующими заболеваниями.

Также началась третья фаза испытаний, для которой требуются тысячи участников, а исследование должно вестись в естественном окружении: тестирование этой вакцины ведется в Бразилии и Южной Африки.

"Если наша вакцина окажется эффективной, то это перспективный вариант, поскольку такой тип вакцин можно производить в широких масштабах", - заявила один из авторов исследования Сара Гилберт.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил исследователей с успехами, назвав их достижения "очень позитивными новостями". Премьер напомнил, что, хотя работа над вакциной продолжается, был "сделан важный шаг в правильном направлении".

Одновременно с этим, Lancet опубликовал материал об успехах еще одной вакцины - китайской, которая разрабатывается, в том числе с участием китайской компании CanSino Biologics. У большинства из 603 добровольцев, участвовавших во второй фазе тестирования препарата в апреле, отмечена выработка иммунного ответа.

Национальный центр кибербезопасности Британии в минувший четверг обвинил российских хакеров в попытке похитить информацию о разработке британской вакцины от коронавируса COVID-19.

По данным британской стороны, за этим стоит группировка хакеров под названием APT29, которая атакует организации по всему миру. Также эта группировка известна под именами "Герцоги" или "Уютный медведь". По оценкам британских спецслужб, эти хакеры действуют от лица российских спецслужб. Эту оценку также поддержали американские и канадские разведслужбы - Центр безопасности коммуникаций (подразделение Минобороны Канады), министерство внутренней безопасности США, американское Агентство кибербезопасности и защиты инфраструктуры и Агентство национальной безопасности.