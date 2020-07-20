Погибший, которого российские наемники вернули 17 июля, оказался военным медиком из Эстонии – экспертиза

Результаты ДНК-экспертизы показали, что тело военного, которого российские наемники на днях передали на подконтрольную правительству Украины территорию, принадлежит погибшему военному медику, гражданину Эстонии Николаю Илину, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook в понедельник.

"Погибший сержант Николай Илин действительно был гражданином Эстонии, проходил военную службу в подразделении Вооруженных сил Украины на законных основаниях… Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным, близким и боевым собратьям погибшего героя", - говорится в сообщении.

Прощание с медиком состоится в Киеве, 22 июля.

Как сообщалось, 13 июля российские наемники обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе пгт Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.

Тела погибших и раненный военнослужащий остались на месте обстрела. Были начаты переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации. 15 июля тело военнослужащего, погибшего 13 июля возле Зайцево, было возвращено с временно оккупированной территории.

Позже стало известно, что военный медик, погибший на Донбассе, был гражданином Эстонии.

17 июля с временно оккупированной территории Украины на Донбассе российские наемники передали Украине неидентифицированные тело, однако подтверждений того, что это - военный медик, погибший 13 июля возле Зайцево, на тот момент не было, поэтому оно было направлено на ДНК-экспертизу.

В тот же день министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подтвердил, что в понедельник в результате военных действий на Донбассе погиб гражданин Эстонии. Он приехал в Эстонию в 2006 году в качестве стипендиата в рамках проекта и имел статус беженца, а в 2016 году получил гражданство Эстонии в порядке натурализации, отказавшись от белорусского гражданства.

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ.