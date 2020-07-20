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16:22 20.07.2020

Материалы досудебного расследования по установлению исполнителей в деле Шеремета готовы к рассмотрению в суде - МВД

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Нацполиция закончила досудебное расследование по установлению исполнителей в деле убийства Павла Шеремета - материалы готовы к рассмотрению в суде,  сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

«По делу Павла Шеремета предъявлены обоснованные подозрения лицам, которых следствие считает исполнителями. Дело в отношении этих лиц выделено в отдельное производство, досудебное расследование в котором завершено 22 мая. Материалы дела готовы для передачи в суд и открытии подозреваемым и их защитникам», - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что начало рассмотрения дела в суде теперь зависит от стороны защиты, которая ознакамливается с материалами.

«Защитникам, которые прибыли на ознакомление, были предоставлены сканированные копии материалов производства. Ознакомление с материалами дела подозреваемых и защитников продолжается уже 57 дней. Следствие обращает внимание всех заинтересованных сторон, что начало рассмотрения дела в суде зависит именно от стороны защиты и самих подозреваемых», - сообщает департамент.

Также подчеркивается, что параллельно идет следствие по установлению заказчиков и организаторов убийства: «По заказчикам и организаторам преступления - следствие продолжается. Нацполицией проделана огромная работа и дело Павла Шеремета будет доведено до конца».

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Интерфакс-Украина
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