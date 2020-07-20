У Дугарь нет неопровержимого алиби, заявляют в МВД

Военная медсестра Яны Дугарь, которая подозревается в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, не имеет в настоящее время алиби, которое не было опровергнуто, заявляют в Министерстве внутренних дел Украины.

"В СМИ в последнее время активно распространяется информация о том, что у подозреваемой Яны Дугар есть алиби, которое подтверждает невозможность ее соучастия в убийстве Павла Шеремета в качестве лица, проводившего разведку размещения видеокамер на пути лиц, которые в дальнейшем установили взрывное устройство под машину известного журналиста… В то же время стороной защиты Яны Дугарь приводятся доказательства, которые в дальнейшем следствием были опровергнуты", - сообщается на сайте МВД Украины.

В частности, защитники предоставили рецензию-опровержение на заключение эксперта, которой Дугарь идентифицирована с разведчицей, однако специалисты Министерства юстиции после изучения рецензии указали, что она выполнена с многочисленными нарушениями.

Также в МВД называют сомнительными показания четырех знакомых Дугарь, которые уверенно помнят, что 15-18 июля 2016 года она находилась в госпитале города Покровск, однако из 47 допрошенных, проходивших службу в этом госпитале, никто не подтвердил ее пребывания на службе в момент совершения преступления.

Кроме того, сторона защиты неоднократно утверждала о невозможности оставления Яной Дугарь воинской части, в которой она проходила службу, однако за два месяца документирования следствие доказало самовольное оставление ею места службы общим сроком 22 суток.

"Таким образом, можно сделать вывод, что подозреваемая склонна к обману, сокрытию определенных обстоятельств своей жизни, а потому ее утверждение о невозможности участия в преступлении нужно подвергать сомнению", - говорится в сообщении.

Также в МВД отмечают, что, несмотря на категорическую позицию подозреваемых по непричастности к совершению преступления и желания в связи с этим всесторонне сотрудничать со следствием, Дугарь отказалась от ряда следственных и процессуальных действий: предоставления образцов почерка для экспертизы, прохождения судебно-психологической экспертизы на полиграфе, прохождения судебно-психиатрической экспертизы, дачи показаний в ходе допроса в качестве подозреваемого, измерений роста.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.

Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая.

Кузьменко и Антоненко находятся под арестом, в отношении Дугарь суд отменил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Национальная полиция Украины призывала подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета и их адвокатов не затягивать процесс ознакомления с материалами производства, чтобы суд мог быстрее начать рассмотрение дела.