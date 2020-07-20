События

15:01 20.07.2020

У Дугарь нет неопровержимого алиби, заявляют в МВД

2 мин читать
У Дугарь нет неопровержимого алиби, заявляют в МВД

Военная медсестра Яны Дугарь, которая подозревается в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, не имеет в настоящее время алиби, которое не было опровергнуто, заявляют в Министерстве внутренних дел Украины.

"В СМИ в последнее время активно распространяется информация о том, что у подозреваемой Яны Дугар есть алиби, которое подтверждает невозможность ее соучастия в убийстве Павла Шеремета в качестве лица, проводившего разведку размещения видеокамер на пути лиц, которые в дальнейшем установили взрывное устройство под машину известного журналиста… В то же время стороной защиты Яны Дугарь приводятся доказательства, которые в дальнейшем следствием были опровергнуты", - сообщается на сайте МВД Украины.

В частности, защитники предоставили рецензию-опровержение на заключение эксперта, которой Дугарь идентифицирована с разведчицей, однако специалисты Министерства юстиции после изучения рецензии указали, что она выполнена с многочисленными нарушениями.

Также в МВД называют сомнительными показания четырех знакомых Дугарь, которые уверенно помнят, что 15-18 июля 2016 года она находилась в госпитале города Покровск, однако из 47 допрошенных, проходивших службу в этом госпитале, никто не подтвердил ее пребывания на службе в момент совершения преступления.

Кроме того, сторона защиты неоднократно утверждала о невозможности оставления Яной Дугарь воинской части, в которой она проходила службу, однако за два месяца документирования следствие доказало самовольное оставление ею места службы общим сроком 22 суток.

"Таким образом, можно сделать вывод, что подозреваемая склонна к обману, сокрытию определенных обстоятельств своей жизни, а потому ее утверждение о невозможности участия в преступлении нужно подвергать сомнению", - говорится в сообщении.

Также в МВД отмечают, что, несмотря на категорическую позицию подозреваемых по непричастности к совершению преступления и желания в связи с этим всесторонне сотрудничать со следствием, Дугарь отказалась от ряда следственных и процессуальных действий: предоставления образцов почерка для экспертизы, прохождения судебно-психологической экспертизы на полиграфе, прохождения судебно-психиатрической экспертизы, дачи показаний в ходе допроса в качестве подозреваемого, измерений роста.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.

Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая.

Кузьменко и Антоненко находятся под арестом, в отношении Дугарь суд отменил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Национальная полиция Украины призывала подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета и их адвокатов не затягивать процесс ознакомления с материалами производства, чтобы суд мог быстрее начать рассмотрение дела.

Теги: #шеремет #дугарь #мвд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:45 20.07.2020
Адвокаты Дугарь заявляют об искажении МВД информации о якобы ее отказе от ряда следственных действий

Адвокаты Дугарь заявляют об искажении МВД информации о якобы ее отказе от ряда следственных действий

10:35 20.07.2020
Зеленский: государство и правоохранители должны сделать все, чтобы украинцы и мир увидели настоящих убийц Шеремета, а потом организаторов и заказчиков

Зеленский: государство и правоохранители должны сделать все, чтобы украинцы и мир увидели настоящих убийц Шеремета, а потом организаторов и заказчиков

10:07 20.07.2020
В Киеве на месте гибели Павла Шеремета установили памятный знак

В Киеве на месте гибели Павла Шеремета установили памятный знак

10:57 16.07.2020
Аваков наградил медалью "За отвагу в службе" полицейского Овдиюка, раненного в ООС 20 мая - МВД

Аваков наградил медалью "За отвагу в службе" полицейского Овдиюка, раненного в ООС 20 мая - МВД

00:36 16.07.2020
Полиция задержала 132 человека на акции оппозиции в центре Москвы

Полиция задержала 132 человека на акции оппозиции в центре Москвы

20:38 15.07.2020
Похищенный в Киеве 1 июля предприниматель освобожден - Аваков

Похищенный в Киеве 1 июля предприниматель освобожден - Аваков

15:39 13.07.2020
Суд освободил из-под домашнего ареста подозреваемую по делу об убийстве Шеремета медсестру Дугарь

Суд освободил из-под домашнего ареста подозреваемую по делу об убийстве Шеремета медсестру Дугарь

14:14 08.07.2020
Предлагаемый МВД запрет регистраций в Украине авто из-за рубежа с пометкой об утилизации приведет к потерям бюджета более $327 млн в год - эксперты

Предлагаемый МВД запрет регистраций в Украине авто из-за рубежа с пометкой об утилизации приведет к потерям бюджета более $327 млн в год - эксперты

20:21 02.07.2020
В Киеве три сервисных центра МВД закрыты из-за выявления COVID-19 у сотрудников

В Киеве три сервисных центра МВД закрыты из-за выявления COVID-19 у сотрудников

11:36 02.07.2020
Начало рассмотрения дела Шеремета в суде зависит исключительно от подозреваемых и их адвокатов – Нацполиция

Начало рассмотрения дела Шеремета в суде зависит исключительно от подозреваемых и их адвокатов – Нацполиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе у поселка Шумы во время выполнения боевого задания погиб украинский военнослужащий

В Киеве и Львове проходят обыски в рамках расследования преступной организации в сфере дорожного хозяйства с участием Новака – НАБУ

Экс-главу "Укравтодора" Новака задержали в Польше по обвинению в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег

В Украине 651 человек заболел Covid-19 за минувшие сутки, 560 выздоровели, 13 новых жертв вируса

Российские наемники 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи по состоянию на 17.00, потерь нет

ПОСЛЕДНЕЕ

Материалы досудебного расследования по установлению исполнителей в деле Шеремета готовы к рассмотрению в суде - МВД

Погибший, которого российские наемники вернули 17 июля, оказался военным медиком из Эстонии – экспертиза

Подозреваемая по «делу Шеремета» Дугарь не имеет неопровержимого алиби - МВД

У Новака двойное гражданство, подозрение предъявлялось польской стороной, об экстрадиции речь может и не идти – руководители антикоррупционных органов

На Донбассе у поселка Шумы во время выполнения боевого задания погиб украинский военнослужащий

Украинские общественные организации просят Зеленского ликвидировать ОАСК

У Новака - двойное гражданство, подозрение предъявляла польская сторона, об экстрадиции речь может и не идти – руководители антикоррупционных органов

Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины

Экс-министр Омелян: Украинцы благодарны Новаку за восстановление дорог и создание рабочих мест

Кличко анонсировал открытие 6 детских санаториев в столице

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА