Украинские общественные организации просят Зеленского ликвидировать ОАСК

Группа общественных организаций обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием инициировать ликвидацию Окружного административного суда Киева (ОАСК).

"Общественные организации призывают президента Зеленского безотлагательно: 1) инициировать ликвидацию Окружного административного суда Киева; 2) подать законопроект во исполнение меморандума с МВФ о передаче в Верховный суд отдельных категорий дел, подсудных пока этому суду, чтобы избежать подобных злоупотреблений в будущем", - указывается в заявлении, распространенном в понедельник.

Авторы заявления напоминают, что ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) уже обнародовало информацию о злоупотреблениях в ОАСК.

"Нескольким судьям тогда также было сообщено о подозрении. Однако тогда Высший совет правосудия отказался даже отстранить подозреваемых из ОАСК Павла Вовка и Игоря Погрибниченко от правосудия. Несмотря на ходатайство прокуроров, срок расследования этого дела не был продлен", - указывается в заявлении.

Представители общественности подчеркнули, что президент Зеленский в октябре 2019 года просил "дать ему разобраться с этим Окружным админсудом".

"Однако он до сих пор не сделал ничего, чтобы прекратить судейский произвол, даже несмотря на неоднократные призывы общественности и даже внимание МВФ к деятельности этого суда. Еще при президентстве Петра Порошенко вопрос ликвидации Окружного админсуда Киева был инициирован и тогдашний глава государства даже получил согласование Высшего совета правосудия (ВСП) на это, однако, позже в указе президента упоминание о ликвидации ОАСК исчезло", - отмечается в заявлении.

Согласно Конституции Украины, подчеркивается в тексте, именно президент после консультаций с Высшим советом правосудия имеет право внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, предусматривающий ликвидацию ОАСК.

"Деятельность ОАСК не имеет ничего общего с законным и справедливым судопроизводством, судьи считают себя безнаказанными и имеют чрезвычайное влияние на деятельность других государственных органов, создавая угрозы для надлежащей деятельности системы власти в государстве. Дальнейшее существование ОАСК приведет к только новым злоупотреблениям его судей, поэтому Окружному админсуду Киева не место в системе судоустройства Украины", - подчеркивают авторы заявления.

Под заявлением подписались такие организации, как Фонд DEJURE, Центр противодействия коррупции, Всеукраинское объединение "Автомайдан", движение ЧЕСТНО, Центр экономической стратегии, Transparency International Ukraine, Институт законодательных идей, Центр общественного мониторинга и исследований, Междисциплинарный научно-образовательный центр противодействия коррупции в Украине (ACREC), Сеть защиты национальных интересов "Антс", Антикоррупционный штаб и Харьковский антикоррупционный центр.

Как сообщалось, 17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрения главе Окружного административного суда города Киева (ОАСК) Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Кроме того, отмечалось, что "продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам".

По данным ведомства, всего подозрения вручаются 12 лицам по подозрению в захвате государственной власти.

"Эти лица, всего 12, действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создание искусственных препятствий в их работе", - сообщается на странице НАБУ в Facebook.

Главе ОАСК инкриминируется ч.3 ст.27, ст.351-2 (организация препятствование деятельности ВСП, ВККСУ), ч.3 ст.27 ч.2 ст.375 (организация вынесения судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч.2 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины. Его заместителю инкриминируется ч.5 ст.27, ст.351-2 (пособничество в препятствовании деятельности ВСП, ВККСУ, ч.2 ст.376 УК, остальным судьям ОАСК - ст.351-2, ч.2 ст.375 УК, судье Суворовского районного суда г.Одессы - ст.351-2, ч.2 ст.375 УК.

По версии следствия, преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов.

"В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суду с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом", - соообщается на странице САП в Facebook.

Позже НАБУ обнародовало видеосюжет, в котором идет речь, в частности, о пяти эпизодах задокументированной противоправной деятельности судей ОАСК и других судов. Видеосюжет "Злоупотребления в ОАСК: новые эпизоды" опубликован на YouTube-канале НАБУ в пятницу вечером. В нем приводятся аудиозаписи разговоров судей, подтверждающих их противоправную деятельность, с текстовыми расшифровками.