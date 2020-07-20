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13:58 20.07.2020

У Новака - двойное гражданство, подозрение предъявляла польская сторона, об экстрадиции речь может и не идти – руководители антикоррупционных органов

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У Новака - двойное гражданство, подозрение предъявляла польская сторона, об экстрадиции речь может и не идти – руководители антикоррупционных органов

У задержанного в Польше экс-главы Государственной автомобильной службы Украины ("Укравтодор") Славомира Новака есть двойное гражданство, необходимости его экстрадиции в Украину может и не быть, так как не принципиально, на территории какой страны будет проходить суд, заявляют в антикоррупционных органах Украины.

"Насколько нам известно, на сегодняшний день у главного подозреваемого двойное гражданство – Польши и Украины", - сказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник на брифинге в понедельник в Киеве..

Относительно уведомления Новака о подозрении и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук сообщил: "В настоящее время ему предъявлено польской стороной подозрение в рамках законодательства Польши. Но информация, которая получена в рамках работы совместной группы, также использована".

Сытник добавил, что подозрения, подготовленные в Украине антикоррупционными органами, направлены в Польшу для уведомления подозрений на территории Польши. "Также некоторые подозрения, подготовленные польской стороной, переданы нам, и мы вручаем их на территории Украины".

Что касается возможной экстрадиции, то, как отметил директор НАБУ, об этом речь может и не идти. "Мы не видим принципиальной разницы, где будет проходить суд. Действия, которые инкриминируются, совместно оценены как нами, так и нашими польскими коллегами".

Как сообщалось, НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши (ЦБА) и Окружной прокуратурой проводят санкционированные обыски в Киеве, Львове и на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства.

Ранее пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Жарин (Stanisław Żaryn) написал в Twitter о задержании ЦБА по обвинению в коррупции экс-главы "Укравтодора" Новака. Кроме него задержан бывший командир воинской части 2305 "ГРОМ" Дариуш Завадка (Dariusz Zawadka) и предприниматель из Гданьска.

Новак был назначен Кабинетом министров Украины и. о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 гг. занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши. В сентябре 2019 года Кабмин Украины уволил Новака с должности.

Теги: #укравтодор #сытник #новак
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