Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины

С начала текущих суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением вооружений, запрещенных Минскими соглашениями, сообщает Министерство обороны Украины.

Так, в районе населенного пункта Мироновский российские наемники открыли огонь из артиллерии калибра 122 мм (17 выстрелов) и минометов калибра 120 мм (6 мин).

В районах Марьинки, Старогнатовки и Павлополя подразделения ОС были обстреляны из гранатометов и стрелкового вооружения.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов нет.

Потери противника уточняются.