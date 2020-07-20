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13:30 20.07.2020

Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины

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Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины

С начала текущих суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением вооружений, запрещенных Минскими соглашениями, сообщает Министерство обороны Украины.

Так, в районе населенного пункта Мироновский российские наемники открыли огонь из артиллерии калибра 122 мм (17 выстрелов) и минометов калибра 120 мм (6 мин).

В районах Марьинки, Старогнатовки и Павлополя подразделения ОС были обстреляны из гранатометов и стрелкового вооружения.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов нет.

Потери противника уточняются.

Теги: #рф #оос #украина #ордло
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