Кличко анонсировал открытие 6 детских санаториев в столице

Шесть муниципальных детских санаториев возобновляют работу в Киеве с 21 июля, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"И с 27 июля столичные дети, которые в этом нуждаются, смогут начать реабилитацию и лечение. Эта неделя нужна санаториям для оформления путевок детям", - написал он в своем Facebook в понедельник.

По словам мэра, санатории будут работать с соблюдением строгих санитарных правил и регламентов и будут заполнены на 50%.

"На днях проверили готовность к восстановлению работы после карантина детского санатория "Орленок" в Ворзеле. У санатория гастроэнтерологический и ортопедический профиль. Учреждение частично отремонтировали, утеплили, закупили спортивный инвентарь, медицинское оборудование и мебель. Также, заботясь о здоровье наших детей, в этом году планируем открыть еще два отделения для реабилитации детей с кардиоревматологический заболеваниями в санатории "Лесная поляна" и эндокринологическими заболеваниями - в санатории "Елочка", - написал Кличко.