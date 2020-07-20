Недостаточные меры борьбы с коронавирусом омрачают прогноз экономики США - глава ФРБ Бостона

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Эрик Розенгрен более пессимистичен в отношении прогноза американской экономики, чем некоторые его коллеги, из-за опасений, что мер, принятых в области здравоохранения в связи с распространением коронавируса, было недостаточно.

"В отличие от многих развитых стран в мире, которые действительно смогли взять пандемию под контроль, прекратить распространение заболевания и безопасным образом возобновить экономическую активность, мы не добились таких успехов. Чем дольше будет длиться период кризиса здравоохранения и продолжаться распространение коронавируса в обществе, тем более неопределенной будет ситуация для нашего бизнеса", - сказал Розенгрен в интервью изданию The Wall Street Journal.

"Мы не сможем компенсировать все потери, если продолжим допускать серьезные ошибки в области здравоохранения. В идеале нам нужно было бы следовать примеру многих стран в Азии и Европе и взять пандемию под контроль, чтобы иметь возможность открываться безопасно. Это не тот исход, который мы наблюдаем", - отметил он.

По словам Розенгрена, если экономика продолжит ослабление в связи с пандемией коронавируса, самыми важными инструментами для Федеральной резервной системы (ФРС) США будут программы экстренного кредитования, которые были запущены с целью поддержать американские города, штаты и компании.

Федрезерв в пятницу расширил программу поддержки малого и среднего бизнеса Main Street Lending (MSL), включив в нее некоммерческие организации.

Американский ЦБ проведет очередное заседание по вопросам денежно-кредитной политики 28-29 июля, оно будет сопровождаться пресс-конференцией главы ФРС Джерома Пауэлла.