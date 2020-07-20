В ВСУ за сутки диагностированы 2 новых случая коронавируса, всего болеет 140 человек

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрированы два новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

"Из них один военнослужащий находится на лечении в Конотопской ЦРБ. Состояние пациента удовлетворительное, получает необходимое лечение. 1 военнослужащий (Волынская область) находится на лечении в дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - указывается в сообщении.

Всего в ВСУ по состоянию на 10:00 20 июля болеет 140 человек. Выздоровели за период пандемии 518 человек, летальных случаев – 5.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 295 человек.