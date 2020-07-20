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10:25 20.07.2020

В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили 77 человек, 20 выздоровели - Кличко

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В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили 77 человек, 20 выздоровели - Кличко

В Киеве за сутки лабораторно подтвердили 77 новых случаев коронавирусной инфекции – на 10 случаев меньше, чем сутками ранее, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Еще у 77 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. На сегодня в столице уже 6961 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко в соцсети Facebook в понедельник.

Среди заболевших 36 женщин в возрасте от 18 до 82 лет, 38 мужчин в возрасте от 18 до 76 лет и трое детей – девочек 3, 7 и 12 лет.

В больницы госпитализированы 13 человек, остальные получают лечение на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 20 человек. Всего коронавирус преодолели 2386 киевлян.

Самое большое количество случаев обнаружили в Дарницком районе - 18 случаев, в Деснянском районе - 10, в Святошинском и Соломенском районах - по 9 случаев.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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