В Киеве на месте гибели Павла Шеремета установили памятный знак

В Киеве в годовщину гибели журналиста Павла Шеремета установили памятный знак в его честь.

Памятный знак установили на ул. Ивана Франко, на месте гибели Шеремета. Он выполнен в виде белого листа бумаги с именем журналиста и надписью внизу "На этом месте 20 июля 2016 года погиб журналист".

Автор памятного знака - украинский художник, скульптор Назар Билык.

На открытие собрались несколько десятков человек, в том числе друзья Шеремета и представители СМИ.

Посольство США в Украине в годовщину гибели Шеремета напомнило о необходимости проведения тщательного расследования.

"В четвертую годовщину убийства Павла Шеремета мы присоединяемся к украинцам, которые продолжают требовать тщательного, беспристрастного и достоверного расследование, которое обеспечит правосудие для тех, кто заказал и совершил это убийство", - указывается в сообщении посольства в соцсети Facebook.

"Мы уважаем роль Шеремета и других независимых украинских журналистов в отважном сообщении правды и содействии открытому обмену информацией и идеями. Работа независимых журналистов является критически важной для успеха демократии", - подчеркнули в посольстве.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Национальной полиции, Министерства внутренних дел Украины и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.